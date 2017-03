selbststÃ¤ndige Logistikpartner(m/w)

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Herzogenburg suchen wir:

selbstständige Logistikpartner(m/w)

für die Paketauslieferung im Großraum St. Pölten.

Anforderung:

eigener Kastenwagen bzw. Klein-LKW

Zustellpraxis von Vorteil

Zuverlässigkeit

Bei Interesse richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung bitte an:

Klade Express Logistik GmbH

Kleinedlingerweg 16

9431 St. Stefan

per E-Mail an bewerbung@klade.at oder

unter Tel. 04352/35800 (Mo–Fr 08:00–16:30 Uhr).