Sie haben Erfahrung im Bereich

Werbegrafik/Marketing, verfügen über das nötige IT Fachwissen und sind Experte in Printproduktion, Mediendesign und Fotografie? Sie behalten auch in stressigen Zeiten den Überblick? Dann bewerben Sie sich bei uns.

Wir

suchen für diese verantwortungsvolle Tätigkeit

einen verlässlichen Mitarbeiter, der eigenverantwortlich und teamorientiert

arbeitet, Teilzeit für mind. 30h/Woche.

Wie

bieten eine hochinteressante, abwechslungsreiche Tätigkeit,

kurze Entscheidungswege in einem familiengeführten international tätigen

Industriebetrieb.

Aufgaben

Erstellung und laufende Aktualisierung von Marketing- und Verkaufsunterlagen für Print- und Online- Medien unter Einhaltung des Corporate Designs

Selbständiges, kreatives Arbeiten in den Bereichen Layout, Grafik, Design und Bildbearbeitung,

Gestaltung von Vektorgrafiken und Fotografie (zB Produktfotos)

PR, Umsetzung von Directmarketing

Angebotseinholung, Bestellwesen und Koordination externer Dienstleister

Werbemittelgestaltung und Produktionsüberwachung

Mitarbeit in der Planung, Organisation und Abwicklung von Messen

Unterstützung bei POS-Gestaltung im Außen- und Innenbereich

Unterstützung beim Online-Marketing (Webpage)

Qualifikationen

Abgeschlossene grafische Ausbildung und mind. drei Jahre Berufserfahrung

Sicherer Umgang mit Adobe InDesign, Photoshop, CMS Systemen für Websites

Experte für Druckvorstufe -Typographie, Bildbearbeitung, Reinzeichnungen

Technisches und grafisches Verständnis und Interesse sind Voraussetzung

Schnelles und zuverlässiges Arbeiten auch unter Zeitdruck

Eigenständige sorgfältige Arbeitsweise, Organisations- und Kommunikationstalent

Flexibilität und Eigeninitiative sowie Affinität zu neuen Medien

Perfektes Deutsch, Englisch in Wort und Schrift

Das Gehalt für 40h/Woche beträgt € 2.116,27-

brutto /Monat. Überzahlung je nach Erfahrung und Qualifikation.