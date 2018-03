Wir haben eine lange Geschichte und viel eigene Erfahrung in der industriellen Glasbearbeitung, denn wir entwickeln hochmoderne Maschinen und Anlagen aus der Praxis für die Praxis. Unser Ziel ist es, best in glass processing zu sein. Wir befinden uns im ständigen Wachstum und bieten unseren MitarbeiterInnen vielfältige Perspektiven sich zu entwickeln. Dazu suchen wir MitarbeiterInnen, die Interesse an der Glasverarbeitung haben, gerne international arbeiten, und sich ihrer Verantwortung stellen.

Ihr Aufgabengebiet

direkte und indirekte Marktbearbeitung in Zusammenarbeit mit den lokalen Software- und Maschinenverkäufern inklusive der vollständigen Dokumentation im CRM System

erster Ansprechpartner für KundInnen und die KollegInnen in den definierten Vertriebsgebieten vom Angebot bis zur Auftragserfüllung

aktive Pflege der bestehenden KundInnenbeziehungen und Neukundengewinnung

Einleitung von zusätzlichen regions- und länderspezifischen Marketingmaßnahmen in Abstimmung mit dem zentralen Marketing bzw. Regionsveranwortlichen

Vorbereitung und/oder Durchführung von kundenspezifischen Produkt- und Projektpräsentationen abhängig von den Anforderungen der KundInnen

Einfordern von Vertriebsstatusinformationen aller VertriebskollegInnen in den zuständigen Märkten und laufendes Reporting an die Vertriebsleitung

Spezifikationen von neuen Anforderungen in Bezug auf Zusatzfunktionalität für bestehende Produkte und mögliche neue Produkte inklusive Weiterleitung und Detailklärung mit der zuständigen Business Unit

Sicherstellung der Weitergabe von aktuellen Produktinformationen an alle VerkäuferInnen der definierten Verkaufsgebiete persönlich über Produktschulungen oder Koordination von Schulungen

Teilnahme an Vertriebsmeetings, Messen

Unsere Anforderungen

abgeschlossene technische Ausbildung (Maturaniveau)

mindestens 2 Jahre Erfahrung im Verkauf von Investitionsgütern

Dienstreisen im Ausmaß > 50%

souveräne Führung von Verkaufsverhandlungen mit Kunden

gute Organisations- und Planungsfähigkeit

konversationssichere Englischkenntnisse

Unser Angebot

Unser dynamisches Unternehmensumfeld bietet spannende und vielseitige Herausforderungen, die Sie alleine oder gemeinsam im Team meistern werden. Darüber hinaus fördern wir die Potentiale unserer MitarbeiterInnen durch laufende fachliche und persönlichkeitsfördernde Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Werden Sie Teil von LiSEC und nutzen Sie die Chance sich in einer international erfolgreichen Unternehmensgruppe zu entwickeln.

Im Rahmen der Gehaltsfindung werden berufliche Erfahrung und Qualifikation - bezogen auf die beschriebene Tätigkeit - entsprechend berücksichtigt. Das Mindestgehalt für diese Position beträgt € 35.000,-- brutto p.a.