Wir haben eine lange Geschichte und viel eigene Erfahrung in der industriellen Glasbearbeitung, denn wir entwickeln hochmoderne Maschinen und Anlagen aus der Praxis für die Praxis. Unser Ziel ist es, best in glass processing zu sein. Wir befinden uns im ständigen Wachstum und bieten unseren MitarbeiterInnen vielfältige Perspektiven sich zu entwickeln. Dazu suchen wir MitarbeiterInnen, die Interesse an der Glasverarbeitung haben, gerne international arbeiten, und sich ihrer Verantwortung stellen.

Ihr Aufgabengebiet

technische und kaufmännische Abwicklung von Ersatzteilanfragen, -angeboten und -aufträgen

Identifikation von Ersatzteilen und Erstellung von Ersatzteilpaketen

aktive Nachverfolgung von Ersatzteilaufträgen

Schnittstelle zu Beschaffung und Bestelldisposition

laufendes Reporting an die Leitung Ersatzteilemanagement (Auswertungen, Statistiken)

Unsere Anforderungen

abgeschlossene technische oder kaufmännische Ausbildung (bevorzugt HTL-Matura)

BerufseinsteigerInnen oder erste Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position

abgeschlossener Präsenzdienst

Affinität zur Technik

Englischkenntnisse für den täglichen Gebrauch in Wort und Schrift

freundliches und kompetentes Auftreten im Umgang mit KundInnen und KollegInnen

genaue und strukturierte Arbeitsweise

Freude an Teamarbeit

Unser Angebot

Unser dynamisches Unternehmensumfeld bietet spannende und vielseitige Herausforderungen, die Sie alleine oder gemeinsam im Team meistern werden. Darüber hinaus fördern wir die Potentiale unserer MitarbeiterInnen durch laufende fachliche und persönlichkeitsfördernde Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Werden Sie Teil von LiSEC und nutzen Sie die Chance sich in einer international erfolgreichen Unternehmensgruppe zu entwickeln.

Im Rahmen der Gehaltsfindung werden berufliche Erfahrung und Qualifikation - bezogen auf die beschriebene Tätigkeit - entsprechend berücksichtigt. Das kollektivvertragliche Mindestgehalt für diese Position beträgt € 30.240,- brutto p.a.