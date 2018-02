Wir haben eine lange Geschichte und viel eigene Erfahrung in der industriellen Glasbearbeitung, denn wir entwickeln hochmoderne Maschinen und Anlagen aus der Praxis für die Praxis. Unser Ziel ist es, best in glass processing zu sein. Wir befinden uns im ständigen Wachstum und bieten unseren MitarbeiterInnen vielfältige Perspektiven sich zu entwickeln. Dazu suchen wir MitarbeiterInnen, die Interesse an der Glasverarbeitung haben, gerne international arbeiten, und sich ihrer Verantwortung stellen.

Ihr Aufgabengebiet

Erhebung, Budgetierung und Planung des konzerninternen Schulungsbedarfs

aktive Mitarbeit bei der Erstellung von internen PE-Konzepten und eigenverantwortliche Umsetzung der Maßnahmen inkl. begleitender Kommunikation und Evaluierung

operative Umsetzung des Pilotprojekts zur Implementierung von E-Learning im Unternehmen und in weiterer Folge konzernweite Ausrollung

Unterstützung der Fachbereiche bei externen Fach- & Einzelschulungen

AnsprechpartnerIn für interne und externe Trainer und Trainingsorte

verantwortlich für die Abwicklung der jährlichen unternehmensweiten Mitarbeitergespräche (Dokumentation, Ansprechperson, Nachverfolgung der Durchführung)

Unterstützung der Personalleitung bei HR-Projekten

Unsere Anforderungen

abgeschlossene betriebswirtschaftliche Ausbildung (vorzugsweise Matura-Niveau)

mind. 2 Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position

fundierte Anwenderkenntnisse in MS Word, Excel

Kenntnisse über die österr. Trainingsanbieter und „Am-Puls-Der-Zeit“ bei Trainingsmethoden (z.B. E-Learning, Blended Learning, …)

Kenntnisse im SAP Veranstaltungsmanagement von Vorteil

Hands-on-Mentalität

kommunikative und empathische Persönlichkeit

Organisationstalent mit einem hohen Maß an Eigeninitiative und Konsequenz in der Umsetzung von Maßnahmen

interkulturelle Kompetenz

Unser Angebot

Unser dynamisches Unternehmensumfeld bietet spannende und vielseitige Herausforderungen, die Sie alleine oder gemeinsam im Team meistern werden. Darüber hinaus fördern wir die Potentiale unserer MitarbeiterInnen durch laufende fachliche und persönlichkeitsfördernde Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Werden Sie Teil von LiSEC und nutzen Sie die Chance sich in einer international erfolgreichen Unternehmensgruppe zu entwickeln.

Im Rahmen der Gehaltsfindung werden berufliche Erfahrung und Qualifikation - bezogen auf die beschriebene Tätigkeit - entsprechend berücksichtigt. Das Mindestgehalt für diese Position beträgt € 35.000,- brutto p.a.