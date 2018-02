Werkzeugbautechniker m/w



Tätigkeiten:

CNC/HSC Fräsen - Konstruktion CAD/CAM - Senk-&Drahterodieren



Anforderungen:

WISSEN als Werkzeugmacher bzw. Werkzeugbautechniker und ggf.

Einschlägige Erfahrung in og. Tätigkeiten

Kenntnisse in der spanlosen und spanenden Metallbearbeitung. CAD-Kenntnisse und Erfahrung in der Bedienung von CNC gesteuerten Maschinen

Exakte und selbstständige Arbeitsweise Flexibilität und Einsatzbereitschaft

Spaß an lösungsorientierter Mitarbeit im Team

Überstundenbereitschaft



Wir bieten:

Dauerstelle (40 Std KV Kunststoffver. Flex)

€ 1.900,- brt/Monat – nach Ablauf Entlohnung nach Qualifikation und Aufgabengebiet (KV Kunststoffverarbeiter)

Interessante Herausforderungen bei der Herstellung von Kunststoffformen für alle Bereiche von Gewerbe und Industrie

Verkehrsgünstige Lage durch S45, U3, 49 & 52



Einsatzort: Raum 1140-Wien



Über uns…

Als etablierter Formen- und Werkzeugbau bietet der familiär geführte Betrieb Beständigkeit seit mehr als 60 Jahre. Wir sind spezialisiert auf Mikrobau- und Kleinsteile vorwiegend für die Medizintechnik. Im eigenen Werkzeugbau werden die Formen gefertigt und in der hauseigenen Spritzerei für die Kunststoffverarbeitung verwendet. Der Maschinenpark deckt alle Prozessvorgänge eines „state oft the Art“ Formenbaus und darüber hinaus auch noch spezielle Technologien für die Mikrobearbeitung, ab. Somit bietet sich, bei Interesse, viel Raum zu Weiterentwicklung an.