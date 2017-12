Wir sind ein renommiertes österreichisches Pharmaunternehmen mit nationaler sowie internationaler Tätigkeit. Für unsere Produktionsstandorte Wien und Hornstein suchen wir Verstärkung:

Techniker/in für die Instandhaltung

Betreuung des Produktionsstandortes in Wien oder Hornstein

Das Aufgabengebiet:

Bringen Sie in dieser Position Ihr Wissen aus dem technischen Bereich ein, in der Sie direkt dem technischen Leiter unterstellt sind. Da es zwei Produktionsstandorte: Wien und Hornstein gibt, werden Sie in diesen unter anderem folgende Tätigkeiten übernehmen:

Betreuung des Produktionsequipments & Facility Management

Umrüstung von Maschinen in Abstimmung mit dem Produktionsplan und der Herstellungsleitung

Durchführung und Koordination anfallender Reparaturen bzw. Berücksichtigung und Beaufsichtigung von Drittfirmen

Behebung von Störungen

Beschaffung aller für die Betriebsführung notwendigen Materialien und Hilfsstoffe

Mitarbeit bei der Planung und Durchführung der Wartungsstillstände

Mitarbeit bei der Sicherstellung und Kontrolle der Anlagenleistungsparameter

Dokumentation der Arbeiten gem. den Anlagen SOP´s und dem Wartungsprogramm

Die Anforderungen:

Um diese Tätigkeit erfolgreich ausüben zu können, verfügen Sie über folgende Fähigkeiten:

Eine abgeschlossene technische Ausbildung (z.B. Lehre), vorzugsweise im Bereich der Elektrotechnik, Mechatronik, Facility Management oder Maschinenbau.

Mehrjährige Erfahrung im Betrieb und in der Instandhaltung von Produktions- und haustechnischen Anlagen – idealerweise aus der chem. pharm. Industrie oder dem Lebensmittelbereich.

Erfahrung im GMP Umfeld wäre wünschenswert

Englisch in Wort und Schrift

Belastbarkeit, Teamfähigkeit, Freude an der Lösung komplexer Aufgaben

Wir bieten:

Eine äußerst interessante, abwechslungsreiche und langfristige Position in einem sehr angenehmen wachsenden Team.

Für die ausgeschriebene Position wird ein Bruttomonatsgehalt ab € 2.500,- abhängig von Ihrer Qualifikation und Erfahrung geboten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte an unsere Beraterin richten: Sabine Brezina, beratung on tour Personal- und Managementberatung, Tel.: 0664/ 18 25 935