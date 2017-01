Die niederösterreichischen Landespflegeheime sind wichtiger Teil des sozialen Netzwerks in Niederösterreich. Als größter Anbieter mit 50 Einrichtungen stellen wir uns aktiv den Anforderungen im Dienste der niederösterreichischen Bevölkerung. Landesweit, bedarfsorientiert und ressourcengerecht stellen wir innovativ und lösungsorientiert Weichen in Pflege und Betreuung.

Am NÖ Landespflegeheim Korneuburg kommt ehestens folgende Stelle zur Besetzung:

Bereichsmanager/in Pflege und Betreuung

Nähere Informationen zur Stelle und zur Bewerbung finden Sie unter: http://www.noe.gv.at/Politik-Verwaltung/Jobs/Jobs-in-NOe-Gesundheitsbetrieben/Pfl egebereich.html?yid=915