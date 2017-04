Der Sozialhilfeverband Bruck-Mürzzuschlag ist der größte regionale Anbieter in der stationären Altenbetreuung im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag.

Für unser Heim in St. Sebastian-Mariazell suchen wir

DiplomkrankenpflegerIn

PflegeassistentIn

Heimhilfen (m/w)

Wir erwarten:

Abgeschlossene Ausbildung,

Teamfähigkeit,

selbständiges Arbeiten

Identifikation mit unserem Motto „Miteinander Mensch bleiben“

Wir bieten:

Umfangreiches Fortbildungsangebot samt Aufstiegschancen,

Sicherheit eines öffentlichen Dienstgebers,

variables Beschäftigungsausmaß,

in der Arbeitszeit inkludierte Pausen

Mindestentgelt DGKP € 1.964,50 brutto, exklusive Zulagen

Mindestentgelt Pflegeassistenz € 1.785,20 brutto, exklusive Zulagen

Mindestentgelt Heimhilfe € 1.669,30 brutto, exklusive Zulagen

Bereitschaft zur Überzahlung

DGKP sowie PA erhalten nach dem Probemonat als besonderes „Eintrittszuckerl“ Werbegutscheine.

Bewerbungen an:

SHV Bruck-Mürzzuschlag

z. H. Kerstin Breitler

Franz-Gruber-Gasse 7

8600 Bruck a. d. Mur

oder per E-Mail an: k.breitler@shvbm.at

www.sozialhilfeverband.at