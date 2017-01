Das gemeinnützige Haus der Barmherzigkeit ist führend in der Langzeitbetreuung von geriatrischen BewohnerInnen und Menschen mit Behinderung. Wir suchen ab sofort engagierte Persönlichkeiten für das Traude Dierdorf Stadtheim in Wiener Neustadt in der Funktion als SeniorenfachbetreuerIn (30 WoSt.).



Ihr neuer Job

Aktivierung und Förderung unserer BewohnerInnen

Aktivierung und Förderung unserer BewohnerInnen Gestaltung, Planung und Durchführung von Einzel und Gruppenstunden

Unterstützung des Stationsteams bei der Planung und Durchführung von Aktivitäten und Veranstaltungen

Kreatives Arbeiten mit den BewohnerInnen

Förderung des individuellen Lernens der BewohnerInnen

Unser Angebot an Sie

herausfordernde, anspruchsvolle Aufgabenstellung

professionelle und etablierte Einrichtung

gutes Betriebsklima

laufende interne und externe Fortbildungen

Ihr Profil

Ausbildung zum/r geriatrischen AktivierungstrainerIn oder LIMA-Senioren-TrainerIn oder Geragogik bzw. Motogeragogik bzw. Montessorie-Geragogik oder Adäquates

Berufserfahrung

hohe soziale Kompetenz und Teamfähigkeit

Bereitschaft zur multiprofessionellen Zusammenarbeit

Team- und Konfliktfähigkeit

EDV-Kenntnisse erwünscht

Was Sie sonst noch wissen sollten

Für diese Position ist laut Kollektivvertrag ein Bruttomonatsgehalt ab EUR 1.512,40 (VZÄ ohne Berücksichtigung der Vordienstzeiten) vorgesehen.

www.hausderbarmherzigkeit.at

Senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Foto und Zeugnissen an:

Haus der Barmherzigkeit – Traude Dierdorf Stadtheim

Frau Sabine Angerler, MBA, Pflegedienstleitung

sabine.angerler@hausderbarmherzigkeit.at

2700 Wr. Neustadt,

Lazarettgasse 5

Tel: 02622/89820 – 446