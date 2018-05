Die Windkraft Simonsfeld AG ist einer der großen Windstromproduzenten in Österreich. Als innovatives und wachstumsorientiertes Unternehmen sind wir im Zukunftsmarkt erneuerbarer Energien tätig. Wir entwickeln und betreiben Windkraftwerke in Österreich sowie in ausgewählten europäischen Märkten.



Wir verstärken unser Team und suchen ab sofort an unserem Firmenstandort in Ernstbrunn eine/n engagierte/n

BILANZBUCHHALTER/IN.

Ihre Aufgaben:

Erstellung von Einzel- und Konzernjahresabschlüssen nach UGB

Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsprüfer

Steuererklärungen

Laufende Finanzbuchhaltung

Organisation und Verantwortung für den Zahlungsverkehr

Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung

Kontenabstimmung

Optimierung und Weiterentwicklung von Prozessen

Abstimmung mit der Projektentwicklung



Ihr Profil:

Einschlägige Berufserfahrung im Rechnungswesen sowie mehrjährige Erfahrung in der selbstständigen Bilanzierung und Konsolidierung

Abgeschlossene Bilanzbuchhalterprüfung

Fundierte Steuerrechtskenntnisse

Erfahrung mit BMD NTCS wünschenswert

Ausgezeichnete MS-Office-Kenntnisse

Gute Englischkenntnisse

Strukturierte und teamorientierte Persönlichkeit

Für diese Position suchen wir eine/n Mitarbeiter/in, die/der mit viel Freude am Beruf Teil unseres Teams werden möchte. Wir bieten Ihnen ein interessantes Arbeitsumfeld mit Entwicklungsperspektive in einem zukunftsorientierten Markt.

Das Mindestentgelt für diese Position beträgt EUR 3.160,- brutto pro Monat. In Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung ist eine Überzahlung möglich.

Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung - vorzugsweise per E-Mail an:

bewerbung@wksimonsfeld.at