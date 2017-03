Wir sind ein mittelständisches Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau und liefern unsere Technologien weltweit an führende Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt, Automobil- und Zulieferindustrie sowie an Hersteller von Kunststoff Extrusionsanlagen.



Aufgabenbereich:

Inbetriebnahme und Serviceleistungen an Schweißanlagen sowie Mess- und Regelungssystemen für Kunststoff Extrusionsanlagen;

Softwareentwicklung an SPS Steuerungen



Anforderungen:

HTL oder FH Absolventen der Fachrichtung Elektrotechnik;

Berufserfahrung wünschenswert

Umfassende Kenntnisse MS-Office

Gute Englischkenntnisse

Genaue, selbständige und zielorientierte Arbeitsweise

Engagierte und kommunikative Persönlichkeit

Reisebereitschaft im In- und Ausland



Die Entlohnung erfolgt in Abhängigkeit Ihrer Qualifikation, mindestens in Höhe des kollektivvertraglichen Mindestgehalts (2.072,33 EUR brutto ohne Überstunden), eine Überzahlung ist je nach Berufserfahrung möglich.



Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Zeugnissen übermitteln Sie bitte an:

SBI Produktion techn. Anlagen GmbH & Co. KG, Kaplanstraße 12, 2020 Hollabrunn oder an office@sbi.at.