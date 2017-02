Tätigkeitsbeschreibung:

Während Ihrer 3,5jährigen Lehrzeit können Sie durch die Unterstützung unserer zuständigen Lehrlingsausbildner und sonstigen Fachkräfte alle Fähigkeiten erwerben um nach der Lehrzeit fachgerecht, selbständig und eigenverantwortlich Produktions-, Planungs-, Durchführungs-, Kontroll- und Optimierungstätigkeiten durchführen zu können.



In unseren Ausbildungsstätten und in sämtlichen Produktionsbereichen geben die erfahrensten Mitarbeiter ihr Wissen tagtäglich an die Jugend weiter. In Zusammenarbeit mit externen Trainern wird ein sehr hoher Ausbildungsstand erreicht. Dieser spiegelt sich unter anderem in Erfolgen bei Berufswettbewerben aller Art wider.



Anforderungsprofil:

Interesse, Engagement und handwerkliche Geschicklichkeit stellen den Großteil unseres Anforderungsprofiles dar.

Aufgrund der Anforderungen in der Berufsschule und der im Berufsbild vorgegebenen Anforderungen sind zudem gewisse schulische Kenntnisse z.B. im Bereich Mathematik ebenfalls von Vorteil.



Näheres auf unserer Homepage www.welser.com.



Verdienst:

Von € 601,32 im 1. Lehrjahr bis € 1.475,86 im 4. Lehrjahr bzw. € 2.096,36 als Facharbeiter nach dem letzten Lehrtag.