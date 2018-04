Für unserer Produktionsanlage bei Laa an der Thaya suchen wir einen engagierten

Lehrling IT Techniker (m/w)

Du hast eine abgeschlossene Pflichtschule oder bist Schulabbrecher einer höheren Schule mit Begeisterung für neue Informationstechnologien, dann bieten wir Dir folgende umfassende Ausbildung:

Unsere Lehrausbildung

Aufstellung und Einrichtung neuer IT Geräte

Installation von Software

Wartung / Instandhaltung, aber auch Erneuerung, Erweiterung und Optimierung von Netzwerken

Reparatur schadhafter Geräte und Leitungen bzw. der Austausch schadhafter Einzelteile

Beratung und Schulung der AnwenderInnen

Wartung von Geräten und der Software

Unsere Anforderungen an unsere Lehrlinge

Du hast einen Pflichtschulabschluss mit guten Noten oder eine höhere Schulbildung nicht abgeschlossen

Dein Interesse für neue Technologien ist ausgeprägt und laufend dazu zu lernen begeistert Dich

Du arbeitest gerne im Team, hast gute Umgangsformen und bist eine offene und ehrliche Persönlichkeit

Deine schnelle Auffassungsgabe sowie Dein gutes analytisches Denken zeichnen Dich aus

Du bist bodenständig mit Freude an der Umsetzung und an technologischen Herausforderungen

Deine Deutsch- und Englischkenntnisse sind sehr gut

Deine Zukunft

Wir bieten einen interessanten und abwechslungsreichen Ausbildungsplatz mit fachlich herausfordernden Aufgaben in einem gesund wachsenden Unternehmen. Durch die ausgeprägte Produktionsnähe des Standorts Pernhofen erstreckt sich das Aufgabengebiet über die klassische IT hinaus bis in den IT Bereich der industriellen Automation. Die Lehrlingsentschädigung beträgt gemäß KV im 1. Lehrjahr € 818,-. Für sehr guten Schulerfolg gibt es eine kleine Prämie, das gilt ebenso für einen sehr guten Lehrabschluss. Zusätzlich bieten wir interessante Sozialleistungen, leistungsabhängige Prämien für sehr guten Schulerfolg und entsprechende Entwicklungsmöglichkeiten in einem großen Unternehmen.

Unser Kontakt

Wenn Du begeistert bist für den Bereich Technik und Informationstechnologien, dann freuen wir uns auf Deine Lehrlingsbewerbung! Bitte sende die vollständigen Bewerbungsunterlagen mit aktuellem Foto, Zeugnissen und Lebenslauf per E-Mail an bewerbungen.at@jungbunzlauer.com.

Jungbunzlauer Austria AG

Werk Pernhofen, 2064 Wulzeshofen