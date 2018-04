Für unserer Produktionsanlage bei Laa an der Thaya suchen wir einen engagierten

Lehrling Labortechniker Biotechnologie (m/w)

Du suchst eine Lehrstelle als Labortechniker/in mit Fachausrichtung Biotechnologie in einem spannenden und sicheren Unternehmen, dann bist Du hier richtig!

Unser Angebot an unsere Lehrlinge

Als einer der Weltmarktführer in der Erzeugung von Zitronensäure und Xanthan bieten wir begeisterten Jugendlichen die Möglichkeit, bei uns den verantwortungsvollen Beruf Maschinenbautechniker zu lernen. Du wirst in Deiner Lehrzeit in verschiedenen Bereichen der Produktionsinstandhaltung ausgebildet und lernst in erfahrenen Teams durch die Mitarbeit

an wichtigen Instandhaltungsprojekten die Grundlagen des Berufs. Dabei ist uns nicht nur die Praxis wichtig, sondern auch die Theorie, deshalb belohnen wir gute Schulerfolge und setzen auf die Begeisterung und Motivation unserer Lehrlinge beim Weiterlernen.

Unsere Erwartungen an unsere Lehrlinge

Begeisterung für die fachlichen Aufgaben, Interesse an Chemie und Technik, Genauigkeit und Zuverlässigkeit sowie gute Schulzeugnisse vor allem in Mathematik. Freude an der Arbeit im Team, gute Umgangsformen und eine offene und ehrliche Persönlichkeit sind beste Voraussetzungen dafür, bei uns erfolgreich zu sein.

Deine Zukunft

Nach erfolgreichem Abschluss der Lehre übernehmen wir Dich gerne in ein fixes Dienstverhältnis und damit steht einem beruflichen Aufstieg in unserem Unternehmen nichts mehr im Weg. Die Lehrlingsentschädigung beträgt gemäß KV im 1. Lehrjahr € 818,-. Für sehr guten Schulerfolg gibt es eine kleine Prämie, das gilt ebenso für einen sehr guten Lehrabschluss. Zusätzlich bieten wir interessante Sozialleistungen und entsprechende Entwicklungsmöglichkeiten in einem großen Unternehmen.

Unser Kontakt

Wenn Du begeistert bist für den Bereich Qualitätskontrolle und gerne im Labor arbeiten möchtest, dann freuen wir uns auf Deine Lehrlingsbewerbung! Bitte sende die vollständigen Bewerbungsunterlagen mit aktuellem Foto, Zeugnissen und Lebenslauf per E-Mail an bewerbungen.at@jungbunzlauer.com.

Jungbunzlauer Austria AG

Werk Pernhofen, 2064 Wulzeshofen