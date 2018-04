Die Windkraft Simonsfeld AG ist einer der großen Windstromproduzenten in Österreich. Als innovatives und wachstumsorientiertes Unternehmen sind wir im Zukunftsmarkt erneuerbarer Energien tätig. Wir entwickeln und betreiben Windkraftwerke in Österreich.

Ihre Aufgaben:

Führung der Abteilung Projektentwicklung Österreich

Leitung von Projekten von der Standortsuche und -sicherung über die Genehmigungsverfahren und den Bau bis hin zur Inbetriebnahme von Windenergieanlagen

Technische, wirtschaftliche und organisatorische Verantwortung für den Projekterfolg

Kommunikation mit internen und externen Projektpartnern und Stakeholdern

Budgetcontrolling inkl. Reporting

Ihr Profil:

Abgeschlossene kaufmännische und/oder technische Ausbildung (Universität, FH, HTL)

Mehrjährige Berufserfahrung im Projektmanagement

Erfahrung in der Leitung und Abwicklung von Infrastrukturprojekten von Vorteil

Führungserfahrung wünschenswert

Erfahrung mit Behördenverfahren vorteilhaft

Sehr gute EDV-Kenntnisse (Auto-CAD von Vorteil)

Ergebnisorientierung sowie Durchsetzungs- und Durchhaltevermögen

Für diese verantwortungsvolle Leitungsposition suchen wir eine technikaffine Person, die mit Begeisterung und Engagement den Ausbau der Windkraft vorantreiben möchte. Wir bieten Ihnen ein spannendes Arbeitsumfeld mit Gestaltungsspielraum in einem zukunftsorientierten Markt.

Als Gegenleistung für Ihren Erfolg bieten wir ein marktkonformes Bruttojahresgehalt ab € 50.500,- mit der Bereitschaft der Überzahlung bei entsprechender Qualifikation. Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung - vorzugsweise per E-Mail an: bewerbung@wksimonsfeld.at. Ihre Bewerbung wird an HILL WOLTRON Management Partner weitergeleitet.