Wir haben eine lange Geschichte in der industriellen Glasbearbeitung und selbst Erfahrung darin, denn wir entwickeln hochmoderne Anlagen und Software aus der Praxis für die Praxis. Unser Ziel ist es, best in glass processing zu sein.

Wir befinden uns im ständigen Wachstum und bieten unseren MitarbeiterInnen vielfältige Perspektiven, sich zu entwickeln. Dazu suchen wir MitarbeiterInnen, die Interesse an der Glasverarbeitung haben, gerne international arbeiten und sich ihrer Verantwortung stellen.

Mitarbeiter Instandhaltung (m/w)

Ihr Aufgabengebiet:

Störungsbehebungen, Reparaturtätigkeiten an CNC-Bearbeitungsmaschinen

Mitarbeit bei der Erstellung von Wartungsplänen

Austausch verschlissener Komponenten

Unsere Anforderungen:

abgeschlossene elektrotechnische Ausbildung

mechanische Kenntnisse von Vorteil

2–3 Jahre Berufserfahrung im IH-Bereich eines Industriebetriebes

Unser Angebot:

herausfordernde Arbeit in einem hochqualifizierten Team

stetige fachliche und persönliche Weiterbildung

Mindestgehalt € 35.000,- brutto/Jahr, Überzahlung abhängig von beruflicher Qualifikation und Erfahrung möglich

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Fr. Roswitha Schaupp

LISEC Austria GmbH

Peter Lisec Straße 1

3353 Seitenstetten

Web: lisec.bewerberportal.at/Jobs