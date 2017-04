Für unseren Standort Gresten suchen wir zum ehestmöglichen Eintritt mehrere

Produktionsmitarbeiter/innen mit der Perspektive der Entwicklung zum Anlagenverantwortlichen.

Ihre Aufgaben:

Am Beginn unterstützen Sie unsere Produktionsanlagenverantwortlichen an den jeweiligen Anlagen. Später übernehmen Sie einfache Rüsttätigkeiten an den Anlagen nach Unterweisung durch den Anlagenverantwortlichen, bevor Sie sich mit der Zeit selbst zum Anlagenverantwortlichen entwickeln, der für das Rüsten und Bedienen unserer Profilieranlagen zuständig ist. Sie überwachen den Produktionsprozess, führen Qualitätsprüfungen durch und sind für die Pflege und Wartung der Anlagen zuständig.

Ihr Profil:

Abgeschlossene Berufsausbildung, idealerweise Metallerlehre oder vergleichbare Fachschule

Engagiertes Arbeiten, Flexibilität, Teamfähigkeit

Bereitschaft zur Schichtarbeit

Diese Stelle ist zumindest in Beschäftigungsgruppe C (abgeschlossene Ausbildung) bzw. Beschäftigungsgruppe D (abgeschlossene Metaller-Lehre) des Kollektivvertrages der eisen- und metallerzeugenden und –verarbeitenden Industrie eingestuft.

Nähere Informationen und Online-Bewerbung:

http://www.welser.com/Karriere/Aktuelle-Jobangebote/Produktionsmitarbeiter-innen-mit-der-Perspektive-der-Entwicklung-zum-Anlagenverantwortlichen

Welser Profile bietet Ihnen die Sicherheit eines kontinuierlich gewachsenen Familienbetriebes und die Perspektiven eines weltweit tätigen Unternehmens.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!