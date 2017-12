Für unseren Standort Gresten suchen wir zum ehestmöglichen Eintritt eine/n Qualitätsprüfer/in im Schichtbetrieb.



Ihre Aufgaben:

Durchführung von Erstmusterprüfungen/ Produktionsfreigaben

Produktionsbegleitende Prüfung

Unterstützung der Sicherstellung der Qualität im Produktionsprozess

Schnittstelle in qualitätsrelevanten Angelegenheiten

Unterstützung der Produktionsmitarbeiter hinsichtlich Prüf- und Messtechniken sowie allgemeiner Produktinformationen

Erstellung und Optimierung von Messprogrammen

Bedienung spezifischer Messgeräte/ -anlagen

Mitwirkung bei der Bearbeitung von Reklamationen



Ihr Profil:

Abgeschlossene technische Ausbildung (Metallerlehre oder vergleichbare Fachschule)

Gute EDV-Anwenderkenntnisse (SAP Kenntnisse von Vorteil)

Teamfähigkeit, selbstbewusstes Auftreten und Engagement

Durchsetzungsvermögen

Interesse, sich ständig neuen Aufgaben stellen zu wollen



Unser Angebot:

Diese Stelle ist bei Vorliegen der erforderlichen Kenntnisse zumindest in der Beschäftigungsgruppe D 00 des Kollektivvertrages der Angestellten der Industrie eingestuft.



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter www.welser.com/karriere oder per Mail an job_at@welser.com!



Welser Profile bietet Ihnen die Sicherheit eines kontinuierlich gewachsenen Familienbetriebes und die Perspektiven eines weltweit tätigen Unternehmens. Werden Sie Teil eines erfolgreichen Teams!