Wir sind ein Tochterunternehmen der Wieland Unternehmensgruppe. Weltweit zählen wir zu den führenden Herstellern von Halbfabrikaten und Fertigteilen aus Kupfer und Kupferlegierungen. Qualität und Flexibilität sind für uns Leitbegriffe. Über 90% der erzeugten Produkte gehen in den Export.

See you @ buntmetaII: Kupfer verbindet

Für unser Unternehmen mit Produktionsbetrieben in Amstetten und Enzesfeld suchen wir eine/n (m/w)

TECHNISCHE/N VERKÄUFER/IN

Legierungen und Sonderprodukte

Dienstort Amstetten

Wesentliche Aufgaben

Eigenständige Weiterentwicklung von Produktanarbeitungen

Erhöhung der Wertschöpfung

Angebotsunterstützung

Ermittlung der Kundenanforderungen

Erarbeitung von Lösungsszenarien und externe technische Beratung in Zusammenarbeit mit internen Abteilungen

Planen und Steuern aller Aktivitäten zur Budgeterreichung

Anforderungsprofil

Technische Ausbildung mit kaufmännischem Verständnis (HTL, FH)

3-5 Jahre Berufserfahrung

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse, weitere Fremdsprache von Vorteil

Fundierte MS-Office Kenntnisse, SAP-Kenntnisse von Vorteil

Teamorientierte und strukturierte Arbeitsweise

Lösungsorientiert und pragmatisch

Reisebereitschaft (überwiegend EU)

Die Entlohnung entspricht mindestens der Einstufung E laut Kollektivvertrag der Angestellten der NE-Metallindustrie. Für diese Position ist ein Jahresbruttogehalt von mindestens € 36.500,00 vorgesehen. Überzahlung je nach Qualifikation und Erfahrung möglich. ln einem persönlichem Gespräch informieren wir Sie gerne ausführlich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:

buntmetall amstetten Ges.m.b.H., Personalabteilung, 3300 Amstetten, Fabrikstraße 4, oder per E-Mail unter personal@buntmetall.at