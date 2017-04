Technische/r Berater/in Technik Service Hotline

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n kommunikative/n und motivierte/n Mitarbeiter/in.

Hauptaufgaben

Als Technische/r Berater/in in der Technik-Service- Hotline beantworten Sie technische Anfragen von Kunden zu allen Geberit Produkten, per Telefon oder E-Mail. Zusätzlich bearbeiten Sie Reklamationen und wickeln diese unter Einbeziehung der entsprechenden Konzernstellen (Werken), Versicherungen und Sachverständigen unter Beachtung höchstmöglicher Effizienz ab. Sie unterstützen unsere internen Abteilungen, wie das Produktmanagement, den Technischen Außendienst oder die Verkaufsabteilung, in allen technischen Belangen.

Profil

Eine abgeschlossene technische Ausbildung als Installateur/in sowie sehr gutes technisches Verständnis sind die Basis, die mehrjährige Erfahrung und Freude am telefonischen Kundenkontakt Voraussetzung für diese Position. Zudem bringen Sie gute EDV-Anwenderkenntnisse (MS Office) mit. Sie verfügen über ein schnelles Auffassungsvermögen, arbeiten lösungsorientiert und verlieren auch in hektischen Momenten nicht den Überblick.

Bewerbung

Wir bieten Ihnen die Perspektiven eines erfolgreichen Unternehmens und ein äußerst vielfältiges Aufgabengebiet. Das Monatsbruttogehalt gemäß Kollektivvertrag beträgt € 1.600,-. Eine deutliche Überzahlung ist für diese Position vorgesehen und abhängig von facheinschlägiger Berufserfahrung und Qualifikation.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung.

Bewerben Sie sich online unter: www.geberit.at/job13932

Geberit Vertriebs GmbH & Co KG

Sonja Lahner

Gebertstraße 1

A-3140 Pottenbrunn/St. Pölten

Tel.: +43 2742 401 2006 sonja.lahner@geberit.com