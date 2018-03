Wir über uns: Die Jongen Werkzeugtechnik GmbH ist eines der innovativsten Unternehmen

in Bereich der Frästechnik und hat über 300 Mitarbeiter/-innen. Seit über 40 Jahren produzieren wir in Deutschland, an unserem Standort in Willich, Präzisionswerkzeuge auf höchstem Niveau und exportieren diese europaweit.

Wir suchen:

Technische Vertriebsmitarbeiter (m/w)

im Außendienst

Ihr Tätigkeitsfeld: Anwendung, Beratung und Verkauf unserer Fräs- und Bohrwerkzeuge in den Gebieten Niederösterreich/Wien/Burgenland (Referenz 1711)

Ihr Profil:

Abgeschlossene Ausbildung zum Techniker/Meister im Bereich der Zerspanung bzw. eine Fachausbildung im Maschinenbau (HTL, FH) oder eine entsprechende Qualifikation

Mehrjährige Berufserfahrung von Vorteil

Eigenverantwortliches Arbeiten und Einsatzbereitschaft

Kontaktfreudigkeit, Kommunikations- sowie Organisationstalent

Erfahrung im Umgang mit Kunden im Vetriebsaußendienst von Vorteil

Wir bieten:

Eine interessante Tätigkeit

Eine intensive hausinterne Einarbeitung

Einen neutralen Firmenwagen, auch zur privaten Nutzung

Ein monatliches Mindestgrundgehalt von 2.400,-€ brutto - abhängig von beruflicher Qualifikation und Erfahrung ist eine deutliche Überzahlung möglich

Zusätzlich zum Grundgehalt eine leistungsbezogene Provision

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann schicken Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres nächstmöglichen Eintrittsdatums. Bitte reichen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen vorzugsweise elektronisch und dann ausschließlich im PDF-Format ein. Elektronische Bewerbungen, welche nicht dem PDF-Format entsprechen, werden von uns aus Sicherheitsgründen nicht verarbeitet! Bitte beziehen Sie sich auf die Referenznummer 1711.

Kontakt:

Jongen Werkzeugtechnik GmbH

Personalabteilung

Siemensring 11, 47877 Willich, Deutschland

E-Mail: Personalabteilung@jongen.de

Ansprechpartner: Herr Clysters, Tel.: +49 2154 9285-1211

www.jongen.de