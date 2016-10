Als österreichischer Dämmstoff-Erzeuger mit Sitz in Pinkafeld sind wir führend in ganz Mittel- und Osteuropa tätig. Die Austrotherm-Gruppe ist Teil der Schmid-Industrieholding, welche mit Austrotherm, Baumit und Murexin zu den erfolgreichsten österreichischen Familienunternehmen im Baustoffbereich gehört. Für unser Werk in Pinkafeld suchen wir eine(n) Mitarbeiter/in für:

Technischer Verkaufsinnendienst (m/w)

Wesentliche Aufgabengebiete:

Telefonische Kundenberatung

Technische Berechnungen

Arbeitsvorbereitung (CAD)

Angebotserstellung und Bestellabwicklung in Absprache mit der Produktion

Ihr Anforderungsprofil:

Abschluss HTL - Bautechnik

Bautechnisches Verständnis

Gute EDV (CAD) Kenntnisse

Berufserfahrung von Vorteil

Das Monatsgehalt beträgt laut Kollektivvertrag ab 1700 Euro brutto, eine Überbezahlung ist aufgrund Qualifikation und Erfahrung möglich. Richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung bis 15. November bitte an:

Austrotherm GmbH

Markus Pfeiffer,

Peter Schmid-Gasse 1,

A-7423 Pinkafeld

Tel.: +43 2633 401-0,

markus.pfeiffer@austrotherm.at

austrotherm.com