Technischer Zeichner (m/w)

für XELLA Porenbeton Österreich GmbH in Loosdorf

Ihre Aufgaben

Projektierung technischer Aufträge

CAD-Zeichnungen erstellen

Angebotserstellung

Technische Kundenbetreuung sowie Unterstützung derAußendienst-Kollegen im operativen Geschäft

Ihr Profil

Ausbildung als bau-/technischer Zeichner oder mehrjährigeErfahrung im Hochbau

Fundierte CAD (Autocad) Kenntnisse

Konstruktionserfahrung und lösungsorientiertes Denken

Freude am telefonischen Kontakt mit den Kunden

Genauigkeit und Verlässlichkeit

Selbstständiger und organisierter Arbeitsstil

Persönlich punkten Sie mit folgenden Eigenschaften: und Durchsetzungskraft, Organisations- und kundenorientiert, kommunikativ und sowie hohes Maß an Eigeninitiative.

Für diese Position bieten wir ein leistungsorientiertes Gehalt (Jahresbruttogehalt ab EUR 30.000,--) sowie eine bei entsprechender Qualifikation und Berufserfahrung.

Wenn wir jetzt Ihr Interesse geweckt haben, in einem motivierten Team Neues zu bewegen senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte an:

Frau I. Kern, Xella Porenbeton Österreich GmbH., 3382 Loosdorf, Wachaustraße 69 oder per e-Mail: ingeborg.kern@xella.com

