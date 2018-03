Ultimate Europe mit Sitz in Amstetten (NÖ) ist Teil einer sehr erfolgreichen internationalen Firmengruppe mit weiteren Standorten in Brasilien, USA, China und Australien. Wir beschäftigen uns mit der Entwicklung, Vertrieb und Service von Übergängen, automatischen Türsystemen und Innenausstattung für Schienenfahrzeuge und Busse.

Wir richten hier unsere Ausschreibung auch an all jene, die sich in diesem Bereich qualifizieren lassen möchten:

Ihre Aufgaben:

Prüfung und Kommentierung von Spezifikationen

Erstellung von RAMS-Plänen

Durchführung von Produkt FMECA´s (Failure Mode Effect and Critically Analysis)

Erstellung von LCC´s (Life Cycle Cost Analysis)

Berechnung von FTA´s (Fault Tree Analysis)

Durchführung und Dokumentation von Zuverlässigkeitsberechnungen, Gefährdungsanalysen und Sicherheitsnachweisen

Ermittlung und Auswertung von Felddaten zur Erstellung von Ausfallstatistiken

Laufende Optimierung der vorhandenen Systeme

Ihre Kompetenzen:

abgeschlossene technische Ausbildung

gute Deutsch - und Englischkenntnisse

teamfähig und kommunikativ

eigenverantwortliche und selbstständige Arbeitsweise

Kenntnisse von Methoden wie FMECA, FTA, LCC, Hazard Analysis von Vorteil bzw. Interesse sich in diesem Bereich zu weiterzubilden, sollte vorhanden sein

Berufserfahrung im Industriebereich von Vorteil

Wir bieten Ihnen:

Persönliche und fachliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Flexible Arbeitszeiten: Ein Gleitzeitmodell in Form einer Vereinbarung steht für alle Beschäftigten zur Verfügung

Eigenverantwortung: selbständiges Arbeiten in einem jungen, kontaktfreudigen Team

Stromtankstelle mit günstiger E-Tank Möglichkeit sowie extra gekennzeichnete E- Auto Parkplätze stehen direkt vor unserem Bürogebäude zur Verfügung.

Ein Mitarbeiterbeteiligungsmodell, bei dem Sie am Erfolg des Unternehmens beteiligt sind.

Das marktkonforme Bruttomonatsgehalt für diese Position beginnt bei EUR 2.400. Je nach Qualifikation und Beruferfahrung sowie bei speziellen Branchenkenntnissen ist die Bereitschaft zur Überbezahlung natürlich vorhanden.

Gerne nehmen wir auch Bewerbungen entgegen, die Interesse an dieser/m Position/Bereich hätten und sich durch uns als Zuverlässigkeits- und Sicherheitstechniker ausbilden lassen wollen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.

ULTIMATE Europe

Transportation Equipment GmbH

z.hd.: Silvia Taubinger

Industriestr. 3, A-3300 Amstetten, Austria

Web: www.ultimate-eur.com

Tel.: 07472/66066-111

Email: silvia.taubinger@ultimate-eur.com