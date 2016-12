Der ORF NIEDERÖSTERREICH beabsichtigt gem. §11 BVergG, ehestmöglich die KONZESSION SEINES KANTINENBETRIEBS unbefristet (nach Ablauf einer dreimonatigen Probezeit) zu vergeben. Der geschätzte Jahresumsatz beträgt ca. EUR 80.000,00.

Interessenten sind eingeladen, um die Übermittlung der Verfahrensunterlagen per Email an kantine.noe@orf.at unter Angabe folgender Informationen, anzusuchen:

Firmenwortlaut bzw. vollständiger Name und Adresse des Interessenten, Email-Adresse, an welche sämtliche verfahrensgegenständliche Dokumente übermittelt werden, Telefonnummer und Name der Kontaktperson. Das Verfahren zur Vergabe der Konzession wird gemäß den Bestimmungen in den Verfahrensunterlagen durchgeführt, die Bestimmungen der Verfahrensarten gemäß BVergG gelangen nicht zur Anwendung!