Zur Verstärkung unseres Teams im Westen Wiens suchen wir per sofort eine

Reiseveranstalter Fachkraft (w/m)

Sie arbeiten gerne im kleinen, kundenorientierten Team

verfügen über mind. 3 Jahre Berufspraxis im Reisebüro inkl. Auftrags-Kalkulation u. Abwicklung

beherrschen Englisch in Wort & Schrift

haben fundierte EDV Kenntnisse (Ms Office & Adobe)

Systemkenntnisse von Amadeus, Toma, Iris und Backoffice

haben umfangreiche Destinationskenntnisse

Wünschenswert aber nicht zwingens erforderlich wären darüber hinaus vorhandene Tauchkenntnisse sowie Reisebereitschaft.

Dann erwartet Sie bei fish & trips ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet von der klassischen Pauschalreise (Schwerpunkt) bis hin zur individuell ausgearbeiteten Tauchreise.

Wenn Sie an einer mindestens 30 stündigen Anstellung interessiert sind, senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Mail an

Frau Christine Gstöttner office@fish-trips.com

Überzahlung des Kollektivs je nach Qualifikation und Ausbildung möglich.

fish & trips gmbh

Hauptstrasse 29, 3003 Gablitz

www.fish-trips.com