Das Heilbad Bad Sauerbrunn, eine Einrichtung der VAMED, verfügt über eine mehr als 30-Jährige Erfahrung und Kompetenz am österreichischen Gesundheitsmarkt. Im GesundheitsZentrum Bad Sauerbrunn wird die traditionelle Bad Sauerbrunner Kur für Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparats angeboten. 2010 wurde das GesundheitsZentrum Bad Sauerbrunn um den Sonnberghof erweitert. Der Sonnberghof ist eine Einrichtung für onkologische Rehabilitation, in dem auch auf die Psyche der Patienten besonders eingegangen wird.

Wir verstärken unser Team und suchen per SOFORT:

Rezeptionist/in für 40 Wochenstunden,

Diensteinteilung nach Dienstplan in Form einer 5 Tage/Woche (Montag bis Sonntag im Wechseldienst)

Die Tätigkeit umfasst

Telefoninformation

Anfragebeantwortung

Check-in/Check-out

Gästekorrespondenz

Gästeverrechnung

allgemeiner Gästeservice

Voraussetzungen sind

Kaufmännische Ausbildung

Einwandfreie Deutschkenntnisse, gute Aussprache

sehr gute EDV-Kenntnisse (von Vorteil Hotelsoftwarekenntnisse)

sicheres und freundliches Auftreten

genaue und verlässliche Aufgabenerledigung

Bereitschaft zu Wechseldiensten

Kassaführung und -überprüfung

Die Einstufung erfolgt gemäß Kollektivvertrag für Angestellte im Hotel und Gastgewerbe für das Burgenland ab € 1.560,00 brutto/Monat.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte vorzugsweise per Mail an: karriere@heilbad-sauerbrunn.at oder schriftlich an:

Heilbad Sauerbrunn Betriebsgesellschaft m.b.H z.H. Maria Suchard

Hartiggasse 4

7202 Bad Sauerbrunn