Eine großzügig angelegte, barocke Schlossanlage, reizvoll gelegen zwischen den touristischen Top-Marken Wachau und Wien: Die Initiative internationaler Investoren und traditionelles Handwerk haben dieses Juwel vor dem Verfall bewahrt – und lassen den Ort heute in neuem Glanz erstrahlen. Derzeit formen wir das Schloss-Ressort zu einem exquisiten Gästebetrieb auf *****-Niveau mit Restaurants, Tagungskapazitäten, Kulturevents sowie Hotellerie und Gesundheits- und Wellnesseinrichtungen.

Als unser/e künftige/r TouristikmanagerIn tragen Sie die Ergebnisverantwortung für den Gesamtbetrieb. Für die Erreichung unserer unternehmerischen Ziele nützen Sie Ihre Gestaltungsmöglichkeiten in allen betriebswirtschaftlichen Funktionen: Nach Finanzplanung und Controlling auf Top-Niveau zählen dazu u.a. auch Marketing, Vertrieb und Organisation. Über unseren Hoteldirektor und unseren Restaurantleiter stehen Ihnen für die operative Umsetzung professionelle Teams zur Verfügung.

Für diese außergewöhnliche Managerposition an einem außergewöhnlichen Ort erwarten wir eine/n AkademikerIn mit kaufmännischem Schwerpunkt und Expertise in Finanzen & Controlling. Ergebnisverantwortung und Personalführung haben Sie idealerweise bereits in einem mehrfunktionalen Gäste-Business im gehobenen Segment wahrgenommen. Neben exzellentem Englisch sehen wir allfällige Kenntnisse der russischen Sprache im Kontext unseres internationalen Marktfokus als ideal. Je nach Ihrer fachlichen Erfahrung honorieren wir Ihren Einsatz ab 85.000 Euro brutto jährlich. Für den Fall einer Wohnungssuche unterstützen wir Sie gerne. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die unser Personalberater selbstverständlich diskret behandelt:

Dr. Mayr et Partners Personal- und Managementberatung GmbH

3100 St. Pölten, Josefstraße 3 | tel +43(2742) 700 31-0

e-mail: office@drmayr-personal.at | www.drmayr-personal.at