Wie fälschlich im Veranstaltungskalender stand, hätte das Fest am 21. und 22. Oktober stattfinden sollen. Die BVZ berichtete. Aus Angst vor einer Anzeige sagte man kurz vor der Erscheinung des neuen Vereinsgesetzes, das Fest jedoch ab.

„Wir hatten beschlossen, heuer kein Fest zu veranstalten, doch kurz darauf änderte sich das Gesetz. Leider war es dann schon zu spät, das Oktoberfest zu organisieren. So kurzfristig ist es einfach nicht möglich, ein so großes Fest zu organisieren. Doch wir planen schon fürs nächste Jahr. Voraussichtlich wird das Fest um den 20. Oktober stattfinden. Nicht nur wir, sondern auch die Bevölkerung, hätte sich schon auf das Oktoberfest gefreut“, so Christoph Kern, der ehemalige Obmann der JVP Sieggraben.