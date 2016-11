Herbert Gelbmann, SPÖ-Bürgermeister von Pöttsching. Foto: JJ | Jandrinitsch

Bürgermeister Herbert Gelbmann, Pöttsching: „Es ist einfach zu sagen, wir machen eine Befragung und die Leute sollen sagen, wir wollen dorthin oder wir wollen da hin. Dabei wird vergessen, dass auch noch das Land eine wichtige Rolle spielt. Außerdem gibt es bereits Berechnungen, was die Gemeinde Bad Sauerbrunn an Ersatzleistungen bringen müsste, falls es zu einer Hotterbereinigung kommt. Ich lasse mir als Bürgermeister von Pöttsching sicher nicht den schwarzen Peter unterschieben. Mir gegenüber hat mein Amtskollege Gerhard Hutter eine klare Haltung an den Tag gelegt. Vielleicht sollte sich Herr Vodicka mit mir und Herrn Hutter fünf Minuten zusammen setzen. Dann könnte er sich die Befragung ersparen.“

Gerhard Hutter, LiBS-Bürgermeister von Bad Sauerbrunn. | Judith Jandrinitsch

Bürgermeister Gerhard Hutter, Bad Sauerbrunn: „Eine Befragung war immer eine Option. Dann weiß man wenigstens, was die Leute wirklich wollen. Doch falls herauskommt, dass die Mehrheit der Bevölkerung nach Bad Sauerbrunn will, muss ich sagen, das kann ich nicht erzwingen. Die Zahlen sind am Tisch gelegen, da bewegen wir uns in einer Millionenhöhe. Das können wir im Moment aus finanziellen Gründen nicht leisten. Die Preisvorstellungen triften einfach auseinander. Wir müssen das im Moment so akzeptieren wie es ist. Dass wir gerne eine Hotterbereinigung hätten, ist kein Geheimnis.“