Baulandesrat Helmut Bieler: „Die hohe Verkehrsfrequenz beim Kreisverkehr S4/B50 machten eine Umplanung der Kreuzung notwendig. Nach intensiven Gesprächen der Baudirektion mit der ASFINAG, dem Betreiber der Arena Mattersburg und der Stadtgemeinde Mattersburg wurde entschieden, den Kreisverkehr zu einer ampelgeregelten 4-armigen Kreuzung umzubauen. Die Arena West wird über den Zubringer S4 ebenfalls ampelgeregelt angeschlossen. Mit dieser Maßnahme werden die Leistungsfähigkeit und die Verkehrssicherheit erhöht.“

Trotz der Schlechtwettertage konnte der laut Bauzeitplan vorgesehene Fertigstellungstermin mit 21. November 2016 durch Arbeiten an Samstagen und Nachtarbeit eingehalten werden.

Gefahrenpotenzial für Fußgänger und Lenker gesenkt

Flüssiger Verkehr und mehr Sicherheit auf den Straßen lauten die erklärten Ziele der laufenden Infrastrukturoffensive im Bezirk Mattersburg, berichtet der Bezirksparteivorsitzende, Landtagspräsident Christian Illedits. „Der Kreuzungsumbau und die Neuerschließung der Arena West senken das Gefahrenpotenzial für Fußgänger und Lenker drastisch! Dass die Baustelle an diesem Knotenpunkt rascher als geplant geschlossen werden konnte freut mich im Sinne aller Pendler und vor allem der Gewerbetreibenden in der Arena, die viel Verständnis für die Bauarbeiten aufbrachten,“ so Illedits.

Jessica Bauer

Auch Mattersburgs Bürgermeisterin LAbg. Ingrid Salomon zeigt sich über die Fertigstellung erfreut: „Durch den Umbau dieses wichtigen Verkehrsknotenpunktes wird die Verkehrssicherheit nachhaltig gesteigert. Die rechtzeitige Fertigstellung vor dem Weihnachtseinkaufsverkehr gewährleistet einen reibungslosen Verkehrsfluss in diesem sensiblen Bereich.“

Diese geplanten Baukosten betrugen laut Ausschreibung 1,45 Mio. Euro und konnten um 100.000 Euro unterschritten werden. Die Gesamtbaukosten tragen die einzelnen Vertragspartner nach dem vereinbarten Kostenschlüssel (Land Burgenland 465.000 Euro /ASFINAG 280.000 Euro/ ARENA 605.000 Euro).