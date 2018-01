Das Lagerhaus Mattersburg verfügt seit rund 50 Jahren auch über einen Standort in Antau. In den vergangenen Monaten wurden zwei Drittel der Filiale neu gebaut. „Von dem bisherigen Gebäude übrig geblieben sind nur die alte Siloanlage sowie der Flachsilo, der Rest wurde geschliffen“, so Lagerhaus-Geschäftsführer Horst Magedler.

Von zwei wurde auf acht Mitarbeiter aufgestockt

Er fährt fort: „Neu errichtet wurde jetzt eine Lagerhalle mit 1.000 Quadratmeter, in dem der kleine Baumarkt und Baustoffe untergebracht sind und der gesamte Lagerplatz wurde asphaltiert. Weiters wird gerade eine Halle mit 3.000 Quadratmeter für Getreide und landwirtschaftliche Sachen errichtet.“

Der Mitarbeiterstab von früher gerade einmal zwei wurde jetzt auf acht Personen aufgestockt. Bürgermeister Adalbert Endl zeigt sich darüber stolz: „Das Genehmigungsverfahren hat lange genug gedauert, aber jetzt ist es geschafft. Mich als Bürgermeister freut es, dass jetzt im Lagerhaus um vier Beschäftigte mehr Arbeit finden. Der moderne Umbau wird die Regionalität noch mehr fördern“, freut sich der Ortschef. Der Um- und Neubau kostet insgesamt etwa zwei Millionen Euro. „Die große Halle wird heuer im Februar eröffnet werden, der Rest der Anlage ist schon seit einigen Monaten in Betrieb“, so der Lagerhaus-Geschäftsführer Horst Magedler.