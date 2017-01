Seit Oktober des Vorjahres bewegt die neue Ampelkreuzung beim Einkaufszentrum Arena in Mattersburg Autofahrer und Politik gleichermaßen. Zuletzt kündigte Landtagspräsident Christian Illedits als SPÖ-Bezirksvorsitzender weitere Änderungen an. Wie berichtet, sollen für einen besseren Verkehrsfluss einzelne Abbiegespuren verlängert werden. Gespräche mit Grundstückseigentümern seien bereits am Laufen.

Ampelphasen werden beobachtet

Im Büro von SP-Verkehrslandesrat Helmut Bieler betont man auf BVZ-Anfrage, dass keine weitere Baustelle bei der Arena geplant sei. Nur die Ampelphasen würden beobachtet und bei Bedarf angepasst – „wie bei jeder anderen Umbaumaßnahme auch“.

Gegenüber der BVZ erklärt Illedits, dass auch aus seiner Sicht keine „großen Baustellen“ nötig seien: „Als Politiker des Bezirkes versuche ich zu vermitteln, damit durch einfache Maßnahmen der Verkehrsfluss optimiert werden kann.“ Landesrat Bieler sei bereits informiert; für Details ist die Baudirektion zuständig.

Die ÖVP des Bezirks übt indes neuerlich Kritik: „Die Pendler sind über diesen Umbau sehr unglücklich. Die Bürger sind verständlicherweise sauer“, so ÖVP-Bezirkschef Christian Sa-gartz. Die ÖVP sieht die Ampelkreuzung als Verschlechterung im Vergleich zum früheren Kreisverkehr und verweist auf immer wieder auftretende Staus.

Auch Mattersburgs ÖVP-Vizebürgermeister Michael Ulrich kritisiert: „Wir durften weder im Stadtrat noch im Gemeinderat die verschiedenen Varianten zum Umbau einsehen. Als Steuerzahler dürfen wir alle dafür bezahlen, mitentscheiden durften wir nicht.“

„Ampel-Lösung bringt mehr Sicherheit“

Im Büro von Landesrat Helmut Bieler reagiert man darauf ebenso verärgert: „Jahrelang wurde die Verkehrssituation bei der Arena kritisiert, vor allem auch von der ÖVP.“ Auf die „parteipolitischen Spielchen“ wolle man sich nicht einlassen.

„Die Ampel-Lösung bei der Arena war vor allem ein Verkehrssicherheitsumbau“, wird im Büro Bieler betont: „Dieses Projekt wurde von Verkehrsspezialisten nach den Gegebenheiten und in Absprache mit allen Projektbeteiligten geplant. Eines ist aber klar: Die beste Verkehrsmaßnahme kann den Verkehr vor Ort nicht wegbeamen, sondern lediglich die Situation verbessern. Das haben wir getan.“