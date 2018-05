Es soll ein Spielplatz werden, den man so noch nicht gesehen hat: Dominiert von Naturmaterialien wie Robinien- und sibirischem Lärchenholz, untergliedert in verschiedene Spielbereiche, die für jede Altersklasse etwas bieten.

Das beginnt beim „Miniland“ für die Null bis Dreijährigen, die unter einer Art Pergola im Schatten erste Spielplatzerfahrungen sammeln können und führt über ein natürlich aus Holz gezimmertes Piratenschiff bis zum Kletterhügel.

Hügel fördern Fantasie und Kreativität

„Das ist der mächtigste Hügel, und man kann seine Form schon klar erkennen“, skizzierte Stefan Prilhofer, der die Idee zum „Hügelland“ hatte und der auch dafür verantwortlich ist, dass die Spielgeräte aus Robinien- und Lärchenholz TÜV-gerecht zusammengebaut werden. Die Firma Gruber wird dabei helfen, die schweren Robinien- rundstämme dorthin zu wuchten, wo sie hingehören.

Weitere Attraktionen des Hügellandes: Ein Gatsch- und Matschbereich, wo man „garantiert nass und schmutzig“ wird, ein 30 Meter langer Doppelflying-Fox, also eine Seilbahn für Kinder, sowie diverse Schaukel- und Klettermöglichkeiten. Eine entsprechende Bepflanzung soll den Spielplatz so naturnah wie möglich wirken lassen, auch wenn diese Zeit zum wachsen brauchen wird, bis sie entsprechend wirken wird. Bürgermeister Gerhard Hutter, Libs, erklärt, warum an zwei Wochenenden die Gemeinde die Bad Sauerbrunnerinnen und Sauerbrunner um Mithilfe bittet: „Es ist nicht so, dass die Gemeinde knausrig sein möchte und nichts für die Kinder und Jugendlichen ausgeben will. Aber ich glaube, wenn man an diesem Projekt mitarbeitet, dann hat man einen ganz anderen Bezug dazu, als wenn ich etwas fertig hingestellt bekomme, und das war‘s. Der Spielplatz soll von der Bevölkerung für die Bevölkerung kommen.“

Planer Stefan Prilhofer betonte: „Es macht Spaß, sich an so einem Projekt zu beteiligen. Das habe ich bei den Spielplätzen gesehen, die ich bis jetzt gebaut habe. Man entdeckt neue Fähigkeiten und Talente in sich, kann plötzlich mit einem Akku-Schrauber umgehen oder mit einem Hammer.“ Gearbeitet wird vom 24. Mai bis 27. Mai sowie vom 31. Mai bis 3. Juni. Für die Verpflegung ist ab dem Arbeitsstart um 8.30 Uhr morgens bestens gesorgt.