„2017 war ein erfolgreiches Jahr für die Bauermühle und damit für die Kulturstadt Mattersburg“, blickt Bürgermeisterin Ingrid Salamon zufrieden zurück.

Auch für 2018 stehen wieder viele spannende Events auf dem Programm. Am 26. Jänner kommen Musik- und Walzerfreunde beim schwungvollen Neujahrskonzert mit dem „Genuss Salon Orchester“ auf ihre Rechnung. Das Kabarett-Duo Kaufmann-Herberstein mit seinem neuen Programm gastiert am 19. April in der Bauermühle.

Musik, ein Schwerpunkt im Kinderprogramm

Auch was den Messebereich angeht, hat die Bauermühle für alle Generationen einiges zu bieten. Anfang März werden die feschesten Schultaschen bei der Schultaschenmesse ausgestellt. Die jährliche Gesundheitsmesse geht heuer Ende Mai über die Bühne und die Hochzeitsmesse am 30. September. Ein weiterer Fixtermin im Herbst ist der Mühlenkirtag, der am 9. September gefeiert wird.

Auch 2018 wird Musik einen Schwerpunkt im Kinderprogramm der Bauermühle bilden. Highlight des Jahres ist der Musical-Workshop „Disney meets Broadway“ von 27. Juli bis 4. August. Betreut wird dieser von der Forchten- steiner Musicaldarstellerin Melanie-Christin Seybold. Im Anschluss an den Workshop findet am 5. August das beliebte Sommerfest statt. Neben Kultur für Kinder sind auch Themen wie gesundes Essen und handwerkliches Basteln die Pfeiler des Kinderprogramms.

Kindergeburtstagspartys können in der Bauermühle das ganze Jahr über ganz individuell gefeiert werden. Das bedeutet, dass Kinder auch zwischen verschiedenen Themenpartys wählen können, wie zum Beispiel Piraten, Star Wars, Prinzessin, etc. Das Team der Bauermühle plant und führt die Feste ganz nach persönlichen Wünschen durch.

Weitere Termine, darunter auch einige Kulturveranstaltungen, sind noch in Planung. Infos und Anmeldungen unter www.bauermuehle.at, 0664/88495178.