der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft.

Schwerpunkt der OSG-Wohnbautätigkeit: Mattersburg

An der Wienerstraße wird aktuell der Schlusspunkt unter die Bauaktivitäten gesetzt. 14 Familienwohnungen und 28 Startwohnungen für junge Menschen befinden sich in der Fertigstellungsphase. Und wie es sich für Mattersburg gehört – bis auf 2 Restwohnungen sind bereits vor der Übergabe alle Wohnungen vergeben!

Daher wird weitergebaut!

Im Zentrum der Stadt, an der Hirtengasse gelegen, entsteht auf dem „Mörz-Areal“ eine attraktive Wohnanlage mit Wohnungen in allen Größenordnungen. Die sonnige, ruhige und doch zentrale Lage ermöglicht die Schaffung von attraktiven Stadtwohnungen, die wahrscheinlich alle Wünsche der künftigen Nutzer erfüllen werden. Und erstmals baut die OSG auch im Ortsteil Walbersdorf. 19 Wohnungen und 4 Reihenhäuser sind hier geplant und sollen bereits im Frühjahr 2018 gestartet werden.Ebenso im kommenden Frühjahr ist der Baubeginn für die vorletzte Bauetappe der OSG-Reihenhäuser im Bereich der Schärfstraße vorgesehen. Daneben gibt es in einer Vorprojektierung ein weiteres Zentrumsprojekt mit Stadtwohnungen.

Antau - Eine runde Sache, Wohnen am ehemaligen Fussballplatz

In den knapp 40 Jahren, in denen Burgenlands größter Wohnbauträger, die OSG, mittlerweile in der Kurgemeinde Bad Sauerbrunn tätig ist, sind 166 Wohnungen und 11 Reihenhäuser entstanden. Umgelegt auf eine durchschnittliche Haushaltsgröße bedeutet das, dass etwa über 400 Menschen in einer OSG-Wohneinheit in Bad Sauerbrunn wohnen! Und die Nachfrage nach Wohnungen ist ungebrochen groß. Auch derzeit gibt es neue Projekte in Vorbereitung und in Bau. Da für den örtlichen Fußballverein durch den Bau eines neuen Stadions ein neues Zuhause gefunden werden konnte, sind nun Überlegungen für die Verwertung des alten Spielfelds angestellt worden. Neben familiengerechten Wohnungen werden in dieser zentralen Lage im Kurort moderne Reihenhäuser und im Besonderen auch seniorengerechte Wohneinheiten im Rahmen des betreubaren Wohnens entstehen.

Bad Sauerbrunn - Junges modernes Wohnen

Irgendwann ist die Zeit reif: Die Bequemlichkeit im „Hotel Mama“ wird eingetauscht gegen Freiheit und Selbstständigkeit in der ersten eigenen Wohnung. Doch gerade für junge Leute mit knappem Budget und wenig Erfahrung ist es oft schwierig, eine preiswerte Wohnung zu finden.

2 Wohnprojekte mit 18 Wohnungen wurden in Antau bereits errichtet, vor kurzem erfolgte der Spatenstich für das neueste OSG-Projekt. Nach den Plänen des Architekturbüros Hermann Schwarz wird ein Projekt gezielt für die jüngere Generation entstehen. Im Bereich der bereits errichteten 3 Wohnhäuer am Rupaweg soll ein 4. Wohnhaus mit Startwohnungen gebaut werden. „Wohnungen mit einer Größe von etwa 56 m² und 63 m², mit Küchen standardmäßig ausgestattet und ohne Leistung eines Finanzierungsbeitrages, sollen bei einer Wohnungsmiete von rund € 5,-/m2 (netto, ohne Betriebskosten) das erste selbständige Wohnen für junge Menschen ermöglichen“, so OSG-Obmann KommR Dr. Alfred Kollar. Auch Bürgermeister Adalbert Endl betonte beim Spatenstich seine Freude über dieses Projekt. „Es ist eine wirklich freundschaftliche Zusammenarbeit mit der OSG, ich freue mich, dass wir mit diesen Startwohnungen bald Wohnraum für die jungen Menschen in unserer schönen Gemeinde bieten können.“ Mit dem Bau soll in Kürze gestartet werden, die Fertigstellung ist für Ende des nächsten Jahres geplant.

Baumgarten - Schicke Reihenhäuser in der Marktgemeinde

Bereits vor über 15 Jahren hat die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft in der Naturparkgemeinde Baumgarten die ersten Wohnhäuser mit insgesamt 12 Wohnungen errichtet. Mittlerweile kann auf die stolze Anzahl von 28 Wohnungen und 4 Reihenhäusern zurückgeblickt werden.

Nun sollen moderne Reihenhäuser im Niedrigenergie-Standard entstehen. Die Reihenhäuser werden eine Größe von 103 m2 haben – viel Platz für die gesamte Familie. Mit dazu gehört ein schicker Eigengarten.

Und zur Abrundung des Wohnungsangebotes konnte über Initiative Bürgermeister Kurt Fischer im Zentrum des Ortes ein Grundstück angekauft werden, auf dem nunmehr die Errichtung von Betreubaren Wohnungen für die älteren Menschen des Ortes geplant ist.

Drassburg investiert weiter in die Wohnraumbeschaffung

Im Sommer 2006 wurde der Bau des 1. OSG-Wohnhauses in Drassburg gestartet. In der Folge wurde fleißig weitergebaut – insgesamt 50 Wohnungen, 3 Reihenhäuser sowie das Altenwohn- und Pflegeheim wurden errichtet. Auch das neue Sportzentrum, das in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem ASV Drassburg entstanden ist, ist ein OSG-Projekt. Immer mehr Jugendliche drängen auf den Wohnungsmarkt - darauf wurde und wird reagiert. Mit dem Projekt „Junges Wohnen“, einer Initiative von Landeshauptmann Hans Niessl, will man dem Phänomen „Wohnen wird Luxus“ entgegenwirken.

Im Vorjahr wurden die ersten Startwohnungen übergeben. Aufgrund der guten Nachfrage wird auch aktuell gebaut. Zusätzlich werden auch familienfreundliche 73 m2-Wohnung errichtet. Und das besonders erfreuliche – knapp vor Fertigstellung und Übergabe sind alle Wohnungen vergeben, sodass bereits in die Planung von weiteren Wohnungen gegangen wurde. Der nächste Baubeginn steht also unmittelbar bevor.

Forchtenstein - Wohnen mit Blick auf die Burg

Manchmal ist mehr eben wirklich mehr! . Ein ganz besonderes Wohnhaus ist in Forchtenstein entstanden. Da ist das Wort „Burgblick“ kein reines Schlagwort – nein, hier kann man wahrlich fürstlich residieren – mit direktem Ausblick auf die imposante Ritterburg!

Die Gemeinde Forchtenstein zählt zu den jüngeren „OSG-Gemeinden“. Erst seit rund 8 Jahren besteht die Zusammenarbeit der OSG und der Gemeinde – in dieser Zeit konnten jedoch bereits 6 Seniorenwohnungen im Rahmen des betreubaren Wohnens, eine Filiale für die Raiffeisenbank sowie der „Phönixhof“ – eine Wohn- und Betreuungseinrichtung für Kinder und Jugendliche – sowie 7 Wohnungen mit Burgblick erfolgreich errichtet werden. Nun laufen die Vorbereitungen für das neue Projekt. In der Antonigasse, in wunderbar sonniger Lage, werden zum einen moderne Niedrigenergie-Reihenhäuser entstehen. Weiters ist auch ein Wohnhaus mit einem bunten Mix aus Klein- und Familienwohnungen geplant. Der Baubeginn soll im Frühjahr 2018 erfolgen!

Hirm - Da tut sich was!

Die OSG ist in Hirm seit mehr als 3 Jahrzenten aktiv und hat in dieser Zeit, in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde, bereits 111 Wohnungen und 7 Reihenhäuser errichtet. Vor wenigen Wochen gab es in der Gemeinde gleich doppelten Grund zum Feiern. Zum einen wurde auf den flotten Bauverlauf der Stiege 5 angestoßen. Nach den Plänen des Architekturbüros Taschner & Kinger ZT entsteht am Mitterweg ein topmodernes Wohnhaus. Die Wohnungsgrößen reichen dabei von 74 m² bis zu großzügigen 88 m².

Zum anderen fand im Anschluss auch gleich der Spatenstich für das neueste OSG-Projekt statt: Kleinwohnungen als Startwohnungen für die Jugend!

„Es freut mich, dass wir mit diesem Projekt jungen Menschen in unserer schönen Gemeinde einen tollen Platz zum Wohnen bieten können“, so Bürgermeisterin BR Inge Posch-Gruska. Da aber auch besonderes Augenmerk auf die ältere Generation gelegt wird, hat die Bürgermeisterin bereits Pläne für betreubare Seniorenwohnungen in Auftrag gegeben.

Loipersbach - Schöner Wohnen mit der OSG!

In der Gemeinde Loipersbach wurden vor Kurzem die Wohnungen des neuen Wohnprojekts an die Mieterinnen und Mieter übergeben.

Nach den Plänen des Architekturbüro Taschner-Kinger ZT wurden 6 Wohnungen errichtet, die Wohnungsgrößen reichen von gemütlichen 51 m² bis zu familienfreundlichen 78 m²-Wohnung mit 2 Schlafzimmern.

Neudörfl - Bauboom in der Gemeinde

In knapp 20 Jahren sind 239 Wohnungen und 39 Reihenhäuser in dieser Zeit entstanden. Aktuell befindet sich auf dem Grundstück der ehem. Buchbinderei Frauenberger ein Großprojekt in Bau. 54 Wohnungen, 7 Reihenhäuser und 8 Maisonetten werden hier errichtet. „In Summe wird hier ein Bauvolumen von knapp 10 Mio. Euro investiert, wobei ein Großteil davon als Aufträge an die heimischen Firmen geht“, so OSG-Obmann KommR Dr. Alfred Kollar. Über den Winter wird in neues Reihenhausprojekt vorbereitet. In der Schlussphase der Planungsarbeiten befindet sich die Grundstücksauswertung für das ehemalige Firmenareal der Zimmerei Hofer. Wohnungen in unterschiedlichen Größen werden hier ebenso entstehen wie Maisonetten. Auch für die ältere Generation wird vorgesorgt. Endlich ist es soweit – die betreubaren Wohnungen im Nahbereich zum Altenwohn- und Pflegeheim werden nach langer Vorbereitungszeit im Frühjahr 2018 endgültig gestartet.

Pöttelsdorf - Flotter Baufortschritt

Bereits seit über zwei Jahrzehnten realisiert die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft gemeinsam mit der Gemeinde Pöttelsdorf Wohnprojekte. Mittlerweile wurden 56 Wohnungen gebaut und auch derzeit tut sich einiges in der Gemeinde! Aktuell sind zwei Bauvorhaben in Bau. Zum einen entstehen schicke Niedrigenergie-Reihenhäuser mit einer Größe von 104 m². Außerdem wird nach den Plänen des Architekturbüros Team Plankraft in der Pielgasse eine topmoderne Wohnhausanlage errichtet. Die Wohnungen werden eine Größe von 60 m² bis 86 m² haben und sollen sowohl jungen Menschen als auch Familien einen schönen Platz zum Wohnen bieten.

Die Fertigstellung und Übergabe der Wohnungen der 1. Bauetappe ist für Frühjahr 2018 geplant. Gleichzeitig wird aufgrund der guten Nachfrage mit dem 2. Bauabschnitt begonnen.

Rohrbach - Schöner Wohnen mit der OSG

Seit rund 10 Jahren ist Burgenlands größter Wohnbauträger, die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft, in der Marktgemeinde Rohrbach bei Mattersburg bereits tätig. 40 Wohnungen sind in dieser Zeit errichtet worden, aktuell gibt es zwei Wohnprojekte, die in Kürze übergeben werden. Nach den Plänen des Planungsbüros Team Plankraft werden an der Marzerstraße zum einen Wohnungen mit einer Größe von 49 m² bis 78 m² errichtet. Zum anderen wird auch eine moderne Arztordination entstehen. Bereits Anfang Dezember werden die Wohnungen an die neuen Besitzer übergeben. Unmittelbar vor Baubeginn steht das äußerst attraktive, in Südwesthanglage befindliche Wohnbauprojekt an der Loipersbacherstraße. Das Architektenbüro Rudischer-Panzenböck zeichnet für die Planung von insgesamt 52 Wohnungen verantwortlich.

Sigless - "Betreubares Wohnen"

Die Gemeinde Sigless ist für die OSG ein guter Boden – bereits 47 Wohnungen und 12 Reihenhäuser sind in den über 20 Jahren der Zusammenarbeit entstanden; und außerdem das Gemeindeamt mit der Ordination für den Kreisarzt.

In enger Zusammenarbeit zwischen der Gemeindeführung, der OSG und dem Krensdorfer Architekten DI Hermann Schwarz wurde das neueste Wohnprojekt in der Gemeinde ausgearbeitet, nämlich schicke Wohnungen für Senioren im Rahmen des betreubaren Wohnens. Dieses Angebot richtet sich an ältere Menschen, die selbstständig und unabhängig leben wollen und den Komfort von Gemeinschaftseinrichtungen und -angeboten nützen wollen.

Seniorenwohnungen bald auch in Sigleß

Die Wohnungen in Sigleß werden eine Größe von 51 m2 und 66 m2 haben und sowohl alleinstehenden Senioren als auch Paaren einen schönen Platz zum Wohnen bieten.

Wiesen - Hip, jung, modern und ganz viel Platz!

In Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Wiesen und Burgenlands größtem Wohnbauträger, der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft, konnten in den letzten 2 Jahrzehnten insgesamt 28 Wohnungen errichtet werden. Anfang des Jahres wurde das neueste Wohnprojekt mit 6 Wohnungen im Rahmen einer kleinen Übergabefeier an die neuen MieterInnen offiziell übergeben.

Es wird weitergebaut!

Aufgrund der großen Nachfrage wurde nun das neueste OSG-Wohnprojekt gestartet.

In sonniger Lage wird nach den Plänen des Architektenteams „Team Plankraft“ eine moderne Wohnhausanlage mit insgesamt 6 Wohnungen errichtet. Die Wohnungsgrößen variieren dabei von rund 63 m2 bis knapp 87 m2. Je nach Größe gibt es 1 bzw. 2 Schlafzimmer, die Wohnungen sind so sowohl für junge Menschen als Startwohnungen, wie auch für Familien perfekt geeignet.

„Mit der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft haben wir einen hervorragenden Partner für den Wohnbau gefunden. Es freut mich, dass wir für alle Generationen tolle Wohnungen anbieten können. Mein großer Dank geht daher an den Obmann der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft, KommR Dr. Alfred Kollar, für die äußerst gute Zusammenarbeit“, so Bürgermeister Matthias Weghofer beim Spatenstich. Der engagierte Wiesener Bürgermeister ist aber mit den Wohnungen für die junge Menschen und für Familien alleine nicht zufrieden – ein Wohnungsangebot auch für die ältere Generation der Gemeinde ist ihm ganz wichtig. Aus diesem Grund wurde in zentraler Lage ein Grundstück ausfindig gemacht, auf dem die OSG nunmehr ein Wohnprojekt mit betreubaren Seniorenwohnungen in Auftrag gegeben hat.

Wir bauen burgenländisch!

„Ein wichtiger Punkt bei der Realisierung solcher Wohnprojekte ist auch, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt“, betont OSG-Obmann KommR Dr. Alfred Kollar.

Die OSG baut burgenländisch und darauf sind wir stolz. Auch bei diesem Wohnprojekt gehen nahezu 100% an burgenländische Unternehmen.



