Im Zuge der Baumaßnahmen auf der S31 – beim Knoten Mattersburg wird die Brücke saniert – kommt es zu Sperren. So wird auf der S31 in Fahrtrichtung Oberpullendorf der Fahrstreifen „Außen“ bis 8. Juni gesperrt und in Fahrtrichtung Eisenstadt bis 18. Juli der Fahrstreifen „Außen“. Weiters wird die Rampe 3 gesperrt. Und von 18. Juli bis 23. August kommt es zur Sperre der beiden Innenfahrbahnen.

Bei allen Sperren werden Umleitungen eingerichtet, sodass jeder Anschluss trotz Baumaßnahmen dauernd verfügbar ist. Die Umleitungen erfolgen über andere Rampen sowie die nahegelegenen Anschlussstellen Sigleß, Forchtenstein und eine Betriebsumkehr ca. einen Kilometer nördlich des Knotens. Jede Änderung der Verkehrsführung wird angekündigt.

Laut den Vorgaben des Bauträgers, der Asfinag, wird das Brückenobjekt baulich generalsaniert: Es werden die Randbalken und das Betontragwerk saniert, die Brückenabdichtung und auch der Fahrbahnaufbau über dem Tragwerk erneuert. Ebenfalls saniert werden diverse Rampensperren.