Am Montag hat die ASFINAG mit der Sanierung der vier Talübergänge auf der Burgenlandschnellstraße S31 zwischen Forchtenstein und Sieggraben begonnen ( wir berichteten ). Damit ausreichend Arbeitsfläche vorhanden ist, wird der Verkehr in diesem Bereich in den kommenden sechs Monaten einspurig geführt. Die Arbeiten sollen in zwei Phasen umgesetzt werden: 2017 wird bis Ende September gearbeitet, 2018 von April bis Oktober.

2018: Verbreiterung und Mitteltrennung

Erneuert werden unter anderem die Fahrbahnbeläge, die Betonoberflächen, die Entwässerungen und die Fahrbahnübergangs-Konstruktionen. Die beiden Parkplätze Mattersburg und Forchtenstein werden um Verzögerungs- und Beschleunigungsspuren erweitert. Bei den baulichen Maßnahmen handelt es sich um die erste Bauphase des Projekts Sicherheitsausbau der S31.

Dieses Programm beinhaltet die Errichtung von vier normal breiten Fahrspuren und einer baulichen Mitteltrennung vom Knoten Mattersburg bis zur Anschlussstelle Weppersdorf/Markt St. Martin. Dazu muss die Straße um rund 4,5 Meter verbreitert werden. Diese Verbreiterung und der Einbau der Mitteltrennung vom Knoten Mattersburg bis Sieggraben wird im kommenden Jahr durchgeführt. „Im Bereich der großen Talübergänge ist in der ersten Ausbaustufe eine dreispurige Verkehrsführung geplant“, führt ASFINAG-Vorstand Alois Schedl aus. Auf einer Länge von 3,6 Kilometer wird es Richtung Mattersburg – also bergab – eine Spur geben und Richtung Sieggraben –

bergauf – zwei Spuren, wobei auch in diesem Bereich eine bauliche Mitteltrennung errichtet wird. Bis 2021 erfolgt dann der Ausbau des Schnellstraßenabschnittes zwischen Sieggraben und der Anschlussstelle Weppersdorf/Markt St.Martin mit jeweils zwei Fahrspuren pro Richtung und baulicher Mitteltrennung. „Insgesamt sind für den Sicherheitsausbau der S31 rund 110 Millionen Euro im Investitionsprogramm der ASFINAG enthalten“, erklärt Schedl.

Laut Schedl ist geplant, ab 2022 mit der Errichtung von zusätzlichen Brücken im Abschnitt Sieggraben und Forchtenstein zu beginnen, um auch dort zwei Fahrspuren pro Richtung für den Verkehr zur Verfügung stellen zu können. Eine Erhöhung der Geschwindigkeitsbegrenzung von den derzeit geltenden 100 km/h auf 130 km/h nach dem Sicherheitsausbau ist nicht vorgesehen. „Aus heutiger Sicht ist Tempo 100, auch im einspurigen Bereich, da es keinen Pannenstreifen gibt“, so Schedl.