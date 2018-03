Jährlich werden rund 12,5 Millionen Euro für den Busfahrplan in den Bezirken Mattersburg und Oberpullendorf aufgewendet.

Ziel: Flexiblere Arbeitszeiten widerspiegeln

Die Busverkehre in dieser Region müssen aufgrund von EU-Vorgaben neu ausgeschrieben werden. Das Land will die Neuvergabe im kommenden Jahr für Verbesserungen bei Linienführung und Fahrplangestaltung nutzen. Rund um die Stadt Mattersburg, aber auch an der B50 und in anderen Teilen des Bezirks sind neue Betriebe und Einkaufszentren entstanden.

Auch die Arbeitszeiten sind flexibler geworden. Das soll sich auch in der Gestaltung von Buslinien, Fahrplänen und Haltestellen widerspiegeln. „Die Mobilitätszentrale Burgenland führt im März eine Befragung durch, um sicherzustellen, dass die Anregungen und Wünsche der Pendler bei den Planungen bestmöglich berücksichtigt werden“, so Landeshauptmann Hans Niessl.

Ab Juli 2019 kommen neue Busverkehre

Eine Teilnahme an der Befragung ist auch online unter www.b-mobil.info möglich. Ab Juli 2019 wird es die neuen Busverkehre in den beiden Bezirken geben.

Landtagspräsident Christian Illedits und die Mattersburger Bürgermeisterin Ingrid Salamon als Vertreter des Bezirks und der Stadt Mattersburg begrüßen diese Initiative und hoffen auf breite Beteiligung: „Je mehr Menschen mitmachen, desto genauer können die zukünftigen Busfahrpläne auf die Bedürfnisse unserer Region abgestimmt werden.“