Wenn es brennt oder wenn ein Unfall passiert ist, dann wird schnelle und vor allem professionelle Hilfe erwartet – sehr oft auch von den Freiwilligen Feuerwehren.

Im Burgenland ist das statistisch gesehen alle 78 Minuten oder 18,2-mal pro Tag der Fall. Insgesamt 6.679 Einsätze schlugen im Jahr 2017 zu Buche. „Bedenkt man, dass die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren im Burgenland diese Einsätze allesamt in ihrer Freizeit und unbezahlt erledigen, ist das eine beachtliche Leistung, die seinesgleichen sucht“, sagte Landesfeuerwehrkommandant Alois Kögl im Rahmen der gemeinsamen Pressekonferenz mit Landeshauptmannstellvertreter Feuerwehrreferent Johann Tschürtz.

In der Regel sind die ersten Einsatzkräfte zwischen sechs und acht Minuten, längstens aber in 10 Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort, da die Anfahrt zum Einsatzort Dank des engmaschigen Netzes an Feuerwehren oft nur wenige Kilometer beträgt.

In 95 Prozent der Einsätze kann die erstausrückende Feuerwehr den Einsatz alleine bewältigen und benötigt keine Unterstützung von den Nachbarfeuerwehren, was nicht zuletzt dem guten Ausbildungs- und Ausrüstungsstand der 17.165 burgenländischen Feuerwehrmitglieder zu verdanken ist. Dank der raschen und professionellen Hilfe konnten im Vorjahr 289 Personen von den burgenländischen Feuerwehren gerettet werden, 75 bei Bränden und 214 bei technischen Einsätzen.

Nur 23 Prozent der Einsätze sind Brände

Das Aufgabengebiet der Feuerwehr ist vielfältig. Nur 23 Prozent davon waren im vergangenen Jahr Brände. Technische Einsätze hingegen schlagen sich massiv in der Einsatzstatistik mit 5.166 Einsätzen bzw. 77 Prozent nieder. Verkehrsunfälle an sich sind hierbei jedoch nur ein geringer Anteil: 1.115 Unfälle (22 Prozent der technischen Einsätze). Neben Verkehrsunfällen bescherten die Wetterkapriolen den Feuerwehren zahlreiche technische Einsätze. Ein Viertel der technischen Einsätze fiel im Vorjahr auf Einsätze nach Unwettern und Stürmen. Vor allem das Freimachen von Verkehrswegen und umgestürzte Bäume beschäftigten die Feuerwehren dabei.

Und auch die Suche nach vermissten Personen erfordert immer wieder den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren – allein 2017 war dies 40-mal der Fall.