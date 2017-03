Mit einer Verurteilung endete der Prozess gegen einen 46-jährigen Mann, der im Sommer des Vorjahres mit einem Messer und einer Gaspistole in der Hand eine 61-jährige Frau, die mit ihrem Ehemann bei ihm wohnte, zum Sex aufgefordert haben soll.

Der wegen eines Vergewaltigungsversuches angeklagte Mann bekannte sich nicht schuldig.

Der Angeklagte hatte das aus Mazedonien stammende Ehepaar bei sich wohnen lassen. Eines Tages habe der 46-Jährige seine Hose geöffnet, berichtete der mazedonische Ehemann und habe seine Frau gefragt, ob sie „ihn“ sehen wolle.

Und gleich darauf habe der 46-Jährige seinen Penis entblößt. Zu ähnlichen Vorfällen sei es mehrmals gekommen.

Der Ehemann fuhr in seine Heimat, die 61-jährige Frau blieb da. Am 19. August 2016 soll der Quartiergeber deren Situation ausgenützt und sie mit einem Messer in der Hand und mit den Worten „Tucki, Tucki“ zum Sex aufgefordert haben.

Mit Pistole in der Hand Sex gefordert

Die Frau soll sich im Haus in Sicherheit gebracht haben, worauf der Angeklagte angeblich einen Gasrevolver durchs Fenster gestreckt und gedroht haben soll, er werde die Frau erschießen, wenn sie nicht mit ihm ins Bett gehe. Die verängstigte Mazedonierin rief die Polizei.

„Vielleicht wollte er eine schnelle Nummer mit ihr schieben“, war nach Ende des Beweisverfahrens der Staatsanwalt von der Schilderung des mutmaßlichen Opfers überzeugt.

Verteidiger Martin Lehner ging hingegen davon aus, die Frau habe sich „etwas zusammengesponnen“.

Der 46-Jährige wurde schließlich wegen einer versuchten Vergewaltigung schuldig gesprochen und zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. „Wir gehen davon aus, dass der Angeklagte in ähnlichen Situationen künftig seine Hose schön brav oben lässt“, erklärte Richter Wolfgang Rauter abschließend im Namen des Schöffensenates

Der Anwalt des Angeklagten kündigte Nichtigkeitsbeschwerde und Strafberufung an.