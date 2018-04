Mit dem Navi zum Schnapsdiebstahl .

Polizisten haben am Mittwoch in Mattersburg ein Diebestrio aus dem Verkehr gezogen. Die drei Männer, die nach einem Diebstahl in einem Supermarkt mit zwölf Flaschen Schnaps erwischt wurden, hatten offenbar noch mehr vor. Denn im Navi ihres Autos waren weitere Filialen gespeichert, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag. Die Alko-Diebestour endete für die Drei im Gefängnis.