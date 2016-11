Vor Kurzem gaben mehrere Mitglieder des Einkaufstreffpunktes Mattersburg ihren Rücktritt bekannt – darunter auch Obfrau Vicky Hesch, die diese Funktion erst seit 2014 inne hatte, und Andrea Rittnauer, die rund sechs Jahre als Organisationsallrounderin um die Agenden des Vereins bemüht war. Für den Einkaufstreffpunkt heißt dies nun, dass ein neuer Vorstand gewählt werden muss.

Mangels Interessenten sind Unternehmer, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, herzlich willkommen, wie man aus den Reihen des „Noch“-Vorstandes wissen lässt.

Keine Zusammenlegung mit Tourismusverbandf

Entgegen aller Überlegungen zu Jahresbeginn, den Einkaufstreffpunkt in den Tourismusverband einzugliedern, bleibt dieser aber als eigenständiger Verein erhalten, wie man von Seiten der Organisation klarstellt.

Hört auf. Vicky Hesch möchte sich mehr ihrem eigenen Geschäft widmen und tritt als Obfrau zurück. | BVZ, zVg

„Diese Überlegungen taten sich auf, als es den Tourismusverband neu zu formieren galt, damit bessere Synergien geschaffen werden können, verliefen allerdings ins Leere, da der Einkaufstreffpunkt auch kein Interesse daran hat, seine Eigenständigkeit aufzugeben“, weiß Rittnauer. Hesch begründet ihren Rücktritt als Obfrau damit, dass sie sich mehr auf die Aufgaben in ihrem Geschäft – „Sport 2000“ – kümmern möchte.

Für die Nachfolge von Andrea Rittnauer – sie kümmerte sich bislang um das Marketing der Stadtmarketing GmbH, einer vom Verein in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde und dem Tourismusverband gegründeten Gesellschaft – gibt es bereits Interessenten. „Meines Wissens nach haben sich bereits drei KandidatInnen beworben“, so Rittnauer.

Auch Stadtmarketing bleibt eigenständig

Die Stadtmarketing GmbH wird ebenfalls weiterhin eigenständig bestehen bleiben, so Rittnauer, und als Kooperationszusammenschluss zwischen Stadtgemeinde, Tourismusverband und Einkaufstreffpunkt sich um die Mattersburger Innenstadt-Eventszene kümmern.

Rittnauer, den meisten Mattersburgern besser bekannt als „Die Einkaufstreff-Lady“, fällt der Abschied nicht leicht. „Es war eine schöne, aber auch zeitraubende Aufgabe“, zieht sie Resümee.

Rittnauer plant eigenes Projekt für Innenstadt

„Ich werde in Zukunft meinen Mann in seinem Büro mehr unterstützen, außerdem habe ich schon seit einigen Jahren selbst ein Projekt für das Mattersburger Innenstadteinkauferlebnis in Planung, das ich nun endlich realisieren möchte“, begründet Rittnauer ihre Entscheidung. Ganz zurückziehen aus dem Einkaufsleben wird sie sich also nicht, und auch dem Einkaufstreff selbst hat sie bereits ihre weitere Unterstützung zugesichert. „Sollte sich für eine Vorstandsfunktion wirklich niemand finden, so werde ich natürlich die eine oder andere Agenda fortführen“, lässt die Allrounderin wissen.