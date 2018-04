Der zwölfjährige Schattendorfer (Bezirk Mattersburg) Piet Luis Pinter ist ein großes Tennis-Talent. Sein sehnlichster Wunsch ist es, beim Wiener Stadthallenturnier live vor Ort zu sein und die BVZ machte das möglich.

Zur Vorgeschichte: In der Mattersburger BVZ wurden Kinder vor Kurzem im Rahmen der Frage der Woche nach deren Wünsche an den Osterhasen gefragt. „Eintrittstickets für das Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle – das würde ich mir gerne gemeinsam mit meinen Eltern anschauen“, so die Antwort von Piet Luis.

Der „Osterhase“ der Erste Bank muss das wohl gelesen haben, denn eine Veranstaltungsagentur meldete sich bei der BVZ und fragte nach den Kontaktdaten des Zwölfjährigen. Dann ging alles schnell, der junge Sportler und seine Eltern wurden von der BVZ informiert, die Agentur meldete sich und stellt nun der ganzen Familie Eintrittskarten inklusive Backstage-Führung zur Verfügung.

Die Freude war natürlich riesengroß

Eine größere Freude hätte man dem Buben nicht machen können, denn diese Einladung konnte keinen Geeigneteren als ihn, den leidenschaftlichen Tennisspieler, treffen. „Als ich von der Einladung erfuhr, war ich total glücklich.

Ganz besonders freue ich mich über die Backstage-Führung, um auch einen Einblick hinter die Kulissen eines ATP-Turnieres zu bekommen“, berichtet der Junge, der selbst ein großes Tennis-Talent ist. Er spielt trotz seiner jungen Jahre bereits bei der 1. Herrenmannschaft des TC Schattendorf.

BVZ

Das junge Tennis-Ass kann auch selbst schon einige Erfolge in seiner doch erst sehr kurzen Karriere vorweisen. Unter anderem holte er bereits acht Mal den burgenländischen Landesmeistertitel im Einzelbewerb, vier Mal den burgenländischen Landesmeistertitel im Doppelbewerb, er ist zweifacher österreichischer Vize-Staatsmeister im Doppelbewerb und belegte den zweiten Platz beim Masters (Teilnahme der acht besten österreichischen Tennisspieler) im Doppelbewerb, außerdem kann er sich zudem noch einige Siege bei mehreren ÖTV-Turnieren im Einzelbewerb auf seine Fahnen heften.