Die Mitgliedschaft in der Feuerwehrjugend stellt eine sinnvolle und aufregende Freizeitgestaltung dar und sichert den Nachwuchs der freiwilligen Helfer der Freiwilligen Feuerwehren – so auch bei der Stadtfeuerwehr in Mattersburg, wo sich 15 junge Burschen und Mädels zur Zeit in den freiwilligen Dienst der Wehr stellen.

Neben regelmäßigen Treffen gehören auch Wissenstests und Übungen zum Alltag der Feuerwehrjugend – natürlich kommt auch der Spaß dabei nicht zu kurz, und die jüngste Bilanz zeigt, dass die Jungflorianis in Mattersburg ihr erlerntes auch mit Bravour anwenden können.

Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Gold

Beim vor Kurzem stattgefundenen Landesfeuerwehrjugendleistungsbewerb um das Leistungsabzeichen in Gold traten vier Bewerber der Feuerwehrjugend der Stadtfeuerwehr Mattersburg an. Elias Redl, Sebastian Dienbauer, Christoph Lehner und Sabrina Lehner stellten sich den Bewertern in 8 Stationen. Sie sind die ersten Jugendlichen der Stadtfeuerwehr Mattersburg, die das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Gold erworben haben.

Einsatzübungen und Erste Hilfe

Dabei mussten sich die fleißigen Jungflorianis gleich in mehreren Kategorien der Jury stellen. Diese umfassten drei Übungen „Brandeinsatz“, zwei Übungen „Technischer Einsatz“, zudem eine Überprüfung des Könnens im Bezug auf Erste Hilfe und noch Planspielaufgaben „Die Gruppe im Einsatz“ sowie zehn Fragen, die aus einem Fragenkatalog gezogen werden mussten.

Willst auch du Mitglied werden? Jeder der möchte, kann dabei sein, man muss sich nur gemeinsam mit den Eltern beim Kommando der Stadtfeuerwehr melden – der Einstieg ist jederzeit möglich und es gibt, einmal abgesehen vom Alter (ab 10 Jahren) keine Voraussetzungen. Bis zum 16. Lebensjahr kann man bei der Feuerwehrjugend dabei sein, danach ist man natürlich als aktives Feuerwehrmitglied bei der Stadtfeuerwehr Mattersburg immer herzlich willkommen.

