Nachdem Heinrich Gruber seinen Pachtvertrag in der Badekantine nach nur einer Saison kündigte, suchte die Gemeinde einen neuen Pächter (die BVZ berichtete). Jetzt hat die Suche ein Ende. Am 11. Mai wird die Pool-Bar unter Leitung von Janosch Hajek eröffnen.

Neuer moderner Look für die "Pool Bar"

„Optisch wird alles ganz anders aussehen – moderner. Aus diesem Grund wurde eine neue Bar installiert, neue Möbel gekauft, ausgemalt und renoviert. Ich will meinen Gästen ein klubähnliches Ambiente anbieten. Deshalb wird auch der Name in Pool-Bar geändert“, verrät Janosch.

Bereit. JanoschHajek will mehr Stimmung nach Schattendorf bringen. | BVZ, zVg

„Vor allem hausgemachte Limonaden, alkoholische- und nicht alkoholische Cocktails werden angeboten, natürlich werden aber auch verschieden Imbisse auf der Karte stehen. Im Sommer werden wir die Fußball-WM Spiele übertragen. Wir wollen den Gästen ein Ambiente anbieten, in dem sie auch feiern können“, erklärt Janosch voll motiviert.

Janosch selbst hat mit seinem mobilen Cocktailservice „Cocktail4You“ bereits Erfahrungen in der Gastronomie gesammelt. „Wir sind froh, einen engagierten und motivierten Pächter gefunden zu haben, der sicherlich einige interessante Veranstaltungen für die Jugend organisieren wird“, erklärt Bürgermeister Johann Lotter.

„Auch Gäste die nicht ins Bad gehen wollen sind bei mir willkommen“, erläutert Hajek, der plant, seine Bar täglich bis 24 Uhr zu öffnen.