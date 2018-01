Die Insolvenzursachen liegen in einer Übersättigung des Marktes für Kunststofffenster insbesondere auch wegen der Konkurrenz aus Ungarn und der Slowakei, weiters in einem großen Forderungsverlust und in einem verlustbringenden Investment in der Slowakei.

Es sind 56 Gläubiger und 7 Arbeitnehmer betroffen. Den Aktiva von rund EUR 960.000 stehen Passiva von ca. EUR 1,2 Mio. gegenüber. Das Unternehmen soll fortgeführt werden.