Burg Forchtenstein ist längst mehr als ein oft besuchtes Ausflugsziel. Sie hat sich als gefragtes Veranstaltungszentrum etabliert und ist zu einer beliebten Hochzeitslocation geworden.

Doch ob Hochzeit oder Ball: Es gibt kaum Übernachtungsmöglichkeiten für die Gäste in Burgnähe. Das wird sich in nächster Zeit ändern, denn der Umbau des bereits im Esterházy-Besitz befindlichen ehemaligen Forchtensteinerhofs, wenige Meter von der Burg entfernt, steht auf der mittelfristigen Agenda der Esterházy-Betriebe. Das bestätigt auch deren Sprecherin Barbara Gmeiner-Wagner. Derzeit werde gerade an den Plänen gearbeitet, wann tatsächlich mit dem Umbau begonnen wird, will Gmeiner-Wagner nicht sagen.

Dabei wird gemunkelt, dass es doch schnell gehen könnte, denn das nächste Großereignis wirft bereits seine Schatten voraus, für das dringend Unterkünfte gebraucht werden: die Austrofoma 2019.

Österreichs größte Forstfachmesse findet nur alle vier Jahre statt; übernächstes Jahr ist es in Forchtenstein auf der Burg und im angrenzenden Forst der Esterházy-Betriebe so weit. Erwartet werden dabei zwischen 20.000 und 25.000 Besucher aus dem In- und Ausland, die alle in Forstnähe nächtigen wollen.