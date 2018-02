Forfel, die Burgmaus von Burg Forchten-stein Fantastisch, sucht noch engagierte Mitarbeiter, die beim fantastischen, tollen Programm in der heurigen Saison 2018 dabei sein wollen. Die Voraussetzung dafür sind: Freude am Umgang mit Kindern, Interesse am Programm von Burg Forchten-stein Fantastisch, und natürlich Zeit an den Veranstaltungstagen.

Die Forfel-Saison geht heuer vom 7. Juli bis zum 29. Juli, Generalprobe ist am 27. Juni 2018. Bewerbungen per Email mit Lebenslauf und Foto an: forfel@forchtenstein.at oder per Post an Gemeinde Forchtenstein, Hauptstraße 54, 7212 Forchtenstein. Einreichfrist: 28. Februar 2018.